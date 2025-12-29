Influenciador explica como goianiense pergunta se uma pessoa estaria “brava” no sotaque da capital
No vídeo, jovem ainda usa um óculos de modelo específico, sugerindo ser usado pelos conterrâneos
Um influenciador de Goiânia exibiu no Instagram como seriam declarações de que uma pessoa estaria “brava”, em três línguas diferentes: português, inglês e, por último, na língua falada na capital.
Maksu, que se define como o carinha dos vídeos de Goiânia, dispara: “Cara, tenha calma. Não é assim que se resolve as coisas”, isso na língua falada no Brasil.
Em inglês, seria: “Hey, guys. Take calma. Qué morrer lá na Serra da Areia”, brinca, quando finalmente, sugere como seria falado em Goiânia.
“Uai, Zé. Parece que o ocê tá brabo. Como é que é memo. Tô tentando te ajudar ocê e cê ta viajando. Toma no seu c#, então”, declara, utilizando um óculos sugestivo.
Quem segue o influenciador até entra na onde da brincadeira. Um primeiro assimila o sotaque de Goiás e Minas Gerais. “Esse goiano aí é mineiro”, compara. Um segundo elogia o modo de falar na língua estrangeira. “Você é muito bom no inglês, mano”, declara.
Um terceiro concorda que o modo de falar em Goiânia é da maneira dita no vídeo. “Eu falo desse jeitinho mesmo. O goiano é diferente”, explicou.
Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/DStaSfKPQQ
— Portal 6 (@portal6noticias) December 29, 2025
