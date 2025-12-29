Quanto tempo os sanduíches naturais podem ficar na geladeira, segundo nutricionistas

Cheiro azedo, mudança de cor, excesso de umidade, pão muito duro ou sabor estranho são sinais claros de que o sanduíche não deve ser consumido

Magno Oliver - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Sanduíches frios, sejam preparados em casa ou comprados prontos, têm um prazo curto de conservação na geladeira e exigem alguns cuidados básicos para não perder qualidade nem oferecer risco à saúde.

De forma geral, o consumo mais seguro é no mesmo dia. Ainda assim, quando bem armazenados, eles podem durar até dois ou três dias sob refrigeração.

Passado esse período, o pão tende a ressecar ou ficar excessivamente úmido, enquanto recheios mais sensíveis podem sofrer alterações que comprometem o alimento.

O maior problema está na perda de umidade do pão, que muda a textura e o sabor. Além disso, ingredientes como maionese, cremes, ovos e frios frescos exigem atenção redobrada, já que estragam com mais facilidade.

Como guardar corretamente

Para preservar os sanduíches por mais tempo, o ideal é envolvê-los completamente em um pano limpo levemente úmido ou em papel-toalha umedecido.

Depois, eles devem ser colocados em um recipiente fechado ou bem cobertos, evitando o contato direto com o ar da geladeira, que acelera o ressecamento.

A temperatura também influencia. O recomendado é manter a geladeira próxima dos 5 °C e guardar os sanduíches longe da porta, onde há maior variação térmica.

Evitar retirar e devolver os sanduíches várias vezes também ajuda a manter a qualidade e a segurança do alimento.

Cuidados que fazem diferença

Separar os sanduíches em porções menores facilita o consumo e reduz a exposição ao ar. Intercalar papel-alumínio ou filme plástico entre eles evita que grudem e se desfaçam.

Identificar a data de preparo ou compra ajuda a controlar o prazo e evita confusão.

O congelamento não é indicado, pois altera a textura do pão e compromete recheios, especialmente os que levam maionese ou vegetais frescos.

Quando descartar

Cheiro azedo, mudança de cor, excesso de umidade, pão muito duro ou sabor estranho são sinais claros de que o sanduíche não deve ser consumido.

Mesmo com cuidados, o limite recomendado é de até três dias na geladeira. Depois disso, o descarte é a opção mais segura.

