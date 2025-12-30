A data certa para desmontar a árvore de Natal e atrair abundância em 2026, segundo o Feng Shui

Enquanto está no período adequado, ela ativa boas vibrações e reforça sentimentos positivos no lar. O problema, segundo essa filosofia chinesa, começa quando o símbolo fica “fora do tempo

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Julia Volk)

Depois de semanas de luzes acesas, enfeites brilhando e encontros que mudam o ritmo da casa, chega um momento em que o clima de festa começa a dar lugar ao desejo de recomeço.

O fim do ano carrega essa energia quase inevitável de transição: a gente quer organizar, limpar, rearrumar a casa e, de algum jeito, “abrir caminho” para o novo ciclo.

É justamente aí que uma recomendação do Feng Shui costuma despertar curiosidade — e até virar tradição para quem acredita no poder simbólico dos pequenos gestos: a hora certa de desmontar a árvore de Natal.

Para o Feng Shui, nada dentro de casa é neutro. Tudo ocupa espaço físico e também energético. E a árvore de Natal, por concentrar cores, brilho e elementos ligados à celebração, é vista como um símbolo forte de alegria, união, prosperidade e abundância.

Enquanto está no período adequado, ela ativa boas vibrações e reforça sentimentos positivos no lar. O problema, segundo essa filosofia chinesa, começa quando o símbolo fica “fora do tempo”.

Manter a árvore montada por muito tempo depois das festas pode representar estagnação, apego ao que já passou e dificuldade de liberar espaço para o que está por vir. É como se a casa continuasse vibrando no modo “celebração”, mesmo quando o ciclo já pede renovação.

Por outro lado, desmontá-la cedo demais também não é o ideal: isso pode simbolizar pressa, ansiedade e o encerramento de uma etapa que ainda não foi totalmente vivida.

Por isso, o Feng Shui aponta um período específico para esse encerramento. A orientação mais comum é que a árvore seja desmontada após o Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, com recomendação especial para que a retirada aconteça no dia 7 de janeiro.

Essa data marca, simbolicamente, o fechamento completo do ciclo natalino, como se a energia de festa ainda estivesse “ativa” até ali e, depois disso, pedisse passagem para algo novo.

Mas, mais importante do que o calendário, é a forma como esse gesto é feito. Dentro do Feng Shui, a intenção conta tanto quanto a ação. Desmontar a árvore com calma, sem irritação e sem aquela sensação de obrigação ajuda a reforçar o significado da transição.

Guardar os enfeites com cuidado, desligar as luzes conscientemente e organizar o espaço logo depois são atitudes que simbolizam respeito pelo ciclo que se encerra e disponibilidade para o que vem pela frente.

A recomendação também envolve um passo simples, mas essencial: limpar bem o local onde a árvore estava e deixar o ambiente mais leve e arejado. Esse tipo de “limpeza energética” é associado à ideia de liberar espaço para novas oportunidades, além de trazer uma sensação concreta de renovação dentro de casa.

No fim, desmontar a árvore não precisa representar o fim da magia. Pelo olhar do Feng Shui, é o contrário: é um gesto que marca o momento em que a casa — e você junto — se prepara para entrar em um novo ciclo com mais equilíbrio. Ao respeitar o tempo certo para encerrar o Natal, você sinaliza que está pronto para seguir em frente, receber o novo e atrair abundância em 2026.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!