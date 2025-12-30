Câmara de Goiânia aprova revogação da Taxa do Lixo

Desde que foi implementada, a cobrança era vista de forma bastante impopular pelos moradores

Augusto Araújo - 30 de dezembro de 2025

Fachada da Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

De forma unânime, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou um Projeto de Lei (PL) que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), popularmente conhecida como Taxa do Lixo.

A votação da proposta, de autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB), ocorreu na manhã desta terça-feira (30) no plenário da Casa Legislativa.

O projeto teria como principal objetivo reduzir a carga tributária sobre os goianienses, ao extinguir um tributo que impacta diretamente o orçamento das famílias da capital.

Vale destacar que, durante a tramitação, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) uma emenda que condicionou o fim da cobrança à elaboração de um estudo técnico-financeiro por parte da Prefeitura de Goiânia, além da indicação de fontes de compensação da receita.

Impopular

Desde o início, a cobrança da Taxa do Lixo em Goiânia foi vista de forma bastante impopular pelos moradores. Em dezembro de 2024, um abaixo-assinado contra a medida chegou a ser realizado.

Mesmo assim, o projeto foi adiante e acabou sancionado pela Prefeitura da capital e entrou em vigor no segundo semestre de 2025.

Não demorou muito e surgiram novas propostas na Câmara Municipal para dar fim à taxação.

Por fim, foi apenas no dia 19 de dezembro que o PL recebeu aprovação pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE), antes de ir a plenário nesta terça-feira (30).

