Impopular e contestada, ‘Taxa do Lixo’ pode estar com os dias contados em Goiânia

Comissão da Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei que busca revogar cobrança da taxação. Texto segue para votação em plenário

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2025

Fachada da Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Cobrada desde o mês de julho, a Taxa de Limpeza Pública (TLP) – popularmente denominada de “Taxa do Lixo” – pode estar com os dias contados em Goiânia.

Isso porque a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE) da Câmara de Vereadores da capital aprovou o projeto de lei que revoga a cobrança da taxação, nesta sexta-feira (19).

Conforme o Jornal Opção, foram seis votos favoráveis à revogação e cinco a favor da manutenção. O desempate veio apenas com o voto do presidente da comissão, o vereador Welton Lemos (SD).

Os parlamentares que votaram a favor da medida foram Aava Santiago (PSDB), Coronel Urzêda (PL), Kátia Maria (PT), Lucas Vergílio (MDB), Sanches da Federal (PP), além do próprio Welton Lemos.

Já os que se opuseram à revogação da taxa foram Anselmo Pereira (MDB), Heyler Leão (PP), Léo José (SD), Lucas Kitão (UB) e Wellington Bessa (DC). Thialu Guiotti (Avante) foi a única ausência da ocasião.

Agora, o projeto de lei seguirá para a segunda votação no plenário da Câmara de Vereadores.

Medida polêmica

Bastante questionada desde que fora anunciada, a cobrança da Taxa do Lixo em Goiânia é vista de forma bastante impopular pelos moradores. Em dezembro de 2024, um abaixo-assinado contra a medida chegou a ser realizado.

Mesmo assim, o projeto foi adiante e acabou sancionado pela Prefeitura da capital e entrou em vigor no segundo semestre de 2025.

Não demorou muito e surgiram novas propostas na Câmara Municipal para dar fim à taxação.

Sendo assim, o projeto votado nesta sexta-feira (19) havia sido arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas retornou para nova análise.

Assim, o texto foi aprovado na CCJ e, em seguida, em primeira votação no plenário. Contudo, a proposta ficou dois meses na CFOE aguardando para que houvesse uma nova deliberação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!