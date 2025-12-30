Confira o que abre e fecha em Goiânia durante o feriado de Ano Novo

Enquanto alguns estabelecimentos atuarão em horários reduzidos, outros permanecerão fechados

Davi Galvão - 30 de dezembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Com 2026 já visível no horizonte, diversos goianienses aproveitaram o feriado de ano novo para tirarem merecidas férias e relaxarem com amigos e família.

Porém, aos que forem ficar em Goiânia ao longo da data, é necessário atenção, pois diversas repartições públicas e instituições privadas terão o horário de funcionamento alterado.

Órgãos Públicos

Conforme decreto do Governo Estadual, os órgãos e repartições estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro, 1° e 02 de janeiro.

O mesmo ocorre com os órgãos do Executivo Municipal. Em ambos os casos, o expediente será retomado na segunda-feira (05).

A exceção é para atividades que exijam plantão permanente, como serviços de urgência e de emergência em saúde e coleta de lixo, que continuarão sendo realizados durante o feriado.

Saúde

Toda a rede de urgência e emergência em saúde funcionará 24h para atendimento de crianças e adultos, incluindo:

– CAIS: Campinas, Vila Nova, Finsocial, Bairro Goiá e Cândida de Morais;

– UPAs: Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador;

– CIAMS: Urias Magalhães.

Os serviços de vacinação ocorrerão em quatro unidades: Cais Vila Nova, UPA Novo Mundo, UPA Jardim América, Cais Cândida de Morais, CIAMS Novo Horizonte, CMV Pedro Ludovico, Cais Goiá e CIAMS Urias, das 8h às 17h.

As consultas ambulatoriais retornarão à normalidade na segunda-feira (05).

A Vigilância em Zoonoses atuará no recolhimento de animais que possam transmitir doenças aos humanos (como macacos e morcegos). O serviço pode ser acionado pelo telefone: (62) 99152-2545.

Transporte coletivo

O transporte público funcionará em escala especial nos dois dias, com horários semelhantes aos de domingos e feriados.

Mercados

Os mercados municipais vão funcionar em horário especial no dia 31 de dezembro, somente até as 14h. No feriado do dia 1° estarão fechados.

Comurg

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) manterá as operações essenciais de limpeza urbana, incluindo varrição, roçagem, remoção, ajardinamento e atendimento nos viveiros, além de equipes 24 horas para poda preventiva e remoção de árvores caídas em vias públicas. Os serviços podem ser solicitados pelo aplicativo Prefeitura 24h.

Correios

No dia 31, o atendimento ocorrerá normalmente, com horários que podem variar conforme a agência. Já no dia 1°, todas as unidades estarão fechadas.

Agências lotéricas

Durante o Ano Novo, as lotéricas permanecerão fechadas. Na véspera, o funcionamento será em horário reduzido, conforme cada unidade.

Vapt Vupt

Todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas nos dois dias.

Bancos

As agências bancárias não terão atendimento nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Região da 44

No dia 31, as lojas da Região da 44 funcionarão em horário estendido, das 06h às 18h. No dia 1°, o comércio permanecerá fechado.

Araguaia Shopping

No dia 31, o Araguaia Shopping funciona com lojas e quiosques abertos das 8h30 às 18h. Já no dia 1º, o shopping permanece fechado.

Goiânia Shopping

No dia 31, o Goiânia Shopping abre lojas, quiosques, áreas de alimentação e lazer das 10h às 18h. No dia 1º, as lojas ficam fechadas, enquanto a alimentação e o lazer funcionam das 10h às 22h.

Aparecida Shopping

No dia 31, o Aparecida Shopping mantém lojas e quiosques em funcionamento das 10h às 18h. No dia 1º, as lojas não abrem, e a praça de alimentação funciona das 11h às 22h.

Shopping Cerrado

No dia 31, o Shopping Cerrado opera com lojas, alimentação e lazer das 9h às 17h. Já no dia 1º, o funcionamento é facultativo.

Passeio das Águas Shopping

No dia 31, o Passeio das Águas Shopping abre lojas e quiosques das 10h às 18h. No dia 1º, as lojas permanecem fechadas, com alimentação e lazer funcionando das 12h às 22h.

Flamboyant Shopping

No dia 31, o Flamboyant Shopping funciona com lojas, alimentação e lazer das 10h às 18h. No dia 1º, as lojas não abrem, e as áreas de alimentação e lazer operam das 12h às 22h.

