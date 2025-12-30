Golpe no agro: quadrilha furtava, vendia de volta e voltava para roubar produtores em Goiás

Ao todo, foram cumpridos três mandos de prisão temporária e seis de busca e apreensão

Gabriella Pinheiro - 30 de dezembro de 2025

Imagem mostra policiais dentro de propriedade rural em Goiás. (Foto: PCGO)

Por reiteradas vezes, uma associação criminosa furtava, vendia e, posteriormente, subtraía novamente o mesmo maquinário agrícola. O grupo foi desarticulado pela Polícia Civil (PC) na segunda-feira (29), durante a Operação Ciclo Fechado, realizada nas cidades de Goiânia, Goianira, Rio Verde e Itumbiara.

Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, além do sequestro de bens e do bloqueio de valores que somam R$ 2 milhões, em desfavor dos supostos autores.

Conforme apontam as investigações, que apuram furtos qualificados em Buriti Alegre, o grupo subtraía equipamentos de agricultura de precisão, como monitores e antenas de GPS, em propriedades rurais.

Dias depois, integrantes da associação utilizavam nomes falsos e se passavam por empresas de fachada para “vender” os equipamentos à mesma vítima.

Segundo a PC, os itens comercializados eram, na realidade, produtos oriundos de crimes praticados anteriormente pelo próprio grupo.

Durante a entrega dos equipamentos vendidos, os suspeitos ainda se aproveitavam para mapear a segurança e os acessos às propriedades. Posteriormente, retornavam ao local e furtavam novamente os mesmos aparelhos que haviam acabado de vender, ocasionando prejuízo duplo ao produtor rural.

Além disso, a associação também é suspeita de atrair vítimas para emboscadas, prometendo devolver os itens furtados mediante o pagamento de um “resgate”. Nesse momento, praticavam roubos com emprego de arma de fogo. O prejuízo estimado à vítima monitorada neste inquérito é de R$ 1,9 milhão.

