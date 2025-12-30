Morre Caio Álex, ex-apresentador do SBT e repórter de afiliada da Globo

Ele saiu da emissora de Silvio Santos em 2024 e passou a contribuir com a InterTV em Cabo Frio

Folhapress - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Morreu, nesta terça-feira (30) o jornalista Caio Álex, conhecido por apresentar o telejornal do SBT Rio. Ele estava internado no hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, após ter um acidente vascular cerebral. A morte foi divulgada pela InterTV, emissora afiliada da Globo onde Álex trabalhava.

“É com imensa tristeza que nossa família Inter TV se despede hoje do repórter Caio Álex. Seu talento, dedicação e paixão pelo jornalismo deixaram uma marca que jamais será esquecida. Nossos sentimentos à família e amigos”, publicou a emissora no Instagram.

Com 30 anos de carreira, Álex passou pela Rádio Tupi, CNT, Band e SBT, onde permaneceu por oito anos. Ele saiu da emissora de Silvio Santos em 2024 e passou a contribuir com a InterTV em Cabo Frio.

Em 2019, no dia da Consciência Negra, Álex se tornou o primeiro jornalista negro a apresentar o SBT Rio. Depois, ele apresentou outras edições do telejornal como interino de Isabele Benito.