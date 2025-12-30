Pouca gente conhece esta cidade brasileira, mas sem ela o preço da carne dispararia

Município concentra um dos maiores rebanhos bovinos do país e exerce papel decisivo na cadeia da carne que chega ao prato dos brasileiros

Gabriel Yuri Souto - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Gov)

Quando o assunto é carne bovina, a maioria das pessoas pensa em frigoríficos, supermercados ou grandes centros consumidores. No entanto, uma cidade pouco conhecida do grande público tem papel central para manter os preços sob controle no Brasil.

Trata-se de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. O município é frequentemente apontado por levantamentos do setor agropecuário como detentor de um dos maiores rebanhos bovinos do país, com números que ultrapassam 2 milhões de cabeças de gado.

Esse volume gigantesco faz da cidade uma peça-chave na cadeia produtiva da carne. Boa parte do gado criado na região abastece frigoríficos que atendem tanto o mercado interno quanto a exportação. Sem essa produção em larga escala, a oferta nacional seria menor, o que pressionaria os preços para cima.

Embora tenha território maior do que muitos estados brasileiros, São Félix do Xingu tem população relativamente pequena. Isso explica por que o município passa despercebido por quem vive longe do agronegócio, mesmo exercendo influência direta na economia do país.

Além da criação de gado, a cidade se tornou estratégica por sua localização e pela integração com rotas de escoamento da produção. O avanço da infraestrutura logística permitiu que a carne produzida na região chegasse a diferentes mercados com mais eficiência.

Especialistas do setor afirmam que a estabilidade do preço da carne depende de polos produtores como esse. Quando regiões com grande rebanho enfrentam problemas, como seca prolongada ou restrições sanitárias, o impacto costuma ser sentido rapidamente no bolso do consumidor.

Ao mesmo tempo, São Félix do Xingu também está no centro de debates ambientais. A expansão da pecuária na Amazônia levanta discussões sobre desmatamento, regularização fundiária e sustentabilidade, temas que influenciam diretamente o futuro da produção.

Mesmo com esses desafios, o fato é que sem a produção concentrada em cidades como São Félix do Xingu, o equilíbrio entre oferta e demanda da carne bovina no Brasil seria muito mais frágil.

Assim, embora pouco conhecida fora do meio rural, essa cidade paraense ajuda, todos os dias, a definir quanto o brasileiro paga pela carne no açougue e no supermercado.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!