Conheça a cidade brasileira inspirada na Itália que é considerada uma das mais bonitas do mundo

Entre montanhas e tradições antigas, um reconhecimento internacional mudou o destino local desse lugar incrível

Magno Oliver - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal TV Cachoeira Novo Tempo)

A cidade de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, acaba de conquistar um lugar de destaque no turismo internacional. O município foi reconhecido pela ONU Turismo como uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo, título que coloca o Brasil no seleto mapa global de destinos que unem beleza, identidade cultural e desenvolvimento sustentável.

A cidade foi a única representante brasileira entre centenas de candidaturas de dezenas de países avaliadas em 2025.

Localizada a cerca de 180 quilômetros de Porto Alegre, Antônio Prado tem pouco mais de 13 mil habitantes e carrega uma forte inspiração italiana.

Fundada em 1886, a cidade preserva o maior conjunto arquitetônico da imigração italiana no Brasil. Seu centro histórico reúne dezenas de casas de madeira e pedra, tombadas pelo IPHAN, que mantêm vivas as formas, cores e traços herdados do norte da Itália.

O reconhecimento internacional não veio apenas pelo aspecto visual. A candidatura do município foi construída sobre pilares sólidos de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Entre os destaques estão a proteção da Mata Atlântica, o planejamento de saneamento básico, ações voltadas às mudanças climáticas e o incentivo ao uso de energia solar, fatores decisivos para a avaliação da ONU Turismo.

A cultura italiana segue pulsando no cotidiano e nos grandes eventos locais, que movimentam a economia e atraem visitantes de todo o país. Festas gastronômicas, celebrações tradicionais e a valorização dos costumes dos imigrantes reforçam a identidade do município.

O título chega em um ano simbólico, marcado pelos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, consolidando Antônio Prado como um dos destinos mais autênticos, bem preservados e admirados do Brasil.

Confira mais detalhes:

