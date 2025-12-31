Ex-lateral Roberto Carlos passa por cirurgia no coração, diz jornal espanhol

Segundo a publicação, houve complicações no procedimento, que, apesar disso, foi considerado bem-sucedido

Folhapress - 31 de dezembro de 2025

Ex-lateral esquerdo, Roberto Carlos fez procedimento no coração. (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-jogador Roberto Carlos, 52, passou, de acordo com o jornal espanhol As, por uma cirurgia no coração no Brasil. Segundo a publicação, houve complicações no procedimento, que, apesar disso, foi considerado bem-sucedido.

“Estou bem agora, bem amparado”, afirmou o ex-lateral esquerdo do Real Madrid ao diário madrileno. O periódico apontou que o paulista, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, vai passar 48 horas em observação.

O problema, pelo que indica a reportagem, apareceu em um exame na perna que detectou a presença de um coágulo sanguíneo. Foi feita, então, uma ressonância magnética que apontou que “uma porcentagem muito alta de seu coração não funcionava”.

“Imediatamente, foi internado para realizar uma cirurgia e colocar um cateter. A intervenção, que deveria durar 40 minutos, estendeu-se por quase três horas devido a um problema. No final, tudo correu bem, e o embaixador do Real Madrid está fora de perigo, mas sob vigilância rigorosa”, noticiou o As.

Roberto Carlos se aposentou do futebol em 2012, antes de um breve retorno em 2015 na liga da Índia. Ele já havia enfrentado problemas de saúde neste ano e precisou adiar uma visita promocional ao Nepal, em abril, por causa de uma “doença súbita”.