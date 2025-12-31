INSS suspende parte dos pagamentos dos aposentados; veja quem foi afetado

Mudança no calendário ocorre por causa do feriado de Ano-Novo e afeta depósitos que só serão retomados nos primeiros dias de janeiro

Pedro Ribeiro - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A virada do ano trouxe dúvida e apreensão para parte dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Isso porque alguns beneficiários perceberam que o pagamento esperado para o fim de dezembro não caiu na conta como de costume.

A situação, no entanto, não está relacionada a bloqueio, corte ou revisão de benefício. Trata-se de um ajuste no calendário oficial de pagamentos, provocado pelo feriado de Ano-Novo e pelo funcionamento reduzido do sistema bancário no período.

Em 2025, o último depósito regular foi realizado no dia 30 de dezembro. Já no dia seguinte, 31, os bancos operaram em horário especial.

No dia 1º de janeiro, feriado nacional, não houve expediente bancário nem processamento de pagamentos, o que fez com que parte dos créditos fosse automaticamente transferida para janeiro de 2026.

Afinal, a mudança atinge tanto quem recebe até um salário mínimo quanto segurados que ganham acima do piso nacional. Já os beneficiários com finais iniciais receberam normalmente ainda em dezembro.

Quem recebe até 1 salário mínimo

Os pagamentos seguem o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador:

Final 1 → 22/12/2025

Final 2 → 23/12/2025

Final 3 → 26/12/2025

Final 4 → 29/12/2025

Final 5 → 30/12/2025

Final 6 → 02/01/2026

Final 7 → 05/01/2026

Final 8 → 06/01/2026

Final 9 → 07/01/2026

Final 0 → 08/01/2026

Quem recebe acima de 1 salário mínimo

Nesse grupo, os pagamentos ocorrem de forma agrupada:

Finais 1 e 6 → 02/01/2026

Finais 2 e 7 → 05/01/2026

Finais 3 e 8 → 06/01/2026

Finais 4 e 9 → 07/01/2026

Finais 5 e 0 → 08/01/2026

Afinal, o INSS reforça que o ajuste é recorrente em anos em que o calendário de pagamentos coincide com feriados prolongados e que nenhum segurado deixará de receber o valor devido. Os depósitos seguem garantidos, apenas com alteração na data.

Durante o recesso, o atendimento presencial nas agências também sofre mudanças. No dia 31 de dezembro, o funcionamento ocorre em horário reduzido, enquanto no dia 1º de janeiro não há atendimento. Além disso, os serviços digitais, por meio do aplicativo e do site Meu INSS, permanecem disponíveis.

Contudo, quem tiver dúvida pode consultar o extrato de pagamento pelo Meu INSS ou aguardar a data correspondente ao final do benefício no início de janeiro.

