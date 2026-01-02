“Feriado sem falha”: academia de Anápolis abre só para receber Léo Santana no 1º dia do ano

No Instagram, artista exibiu detalhes do local e agradeceu proprietário por liberar o espaço

Gabriella Pinheiro - 02 de janeiro de 2026

Imagem mostra cantor Léo Santana em academia. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Nem mesmo o feriado de Ano Novo foi capaz de interromper a rotina de treinos do cantor Léo Santana. Horas antes de subir ao palco para um show em Pirenópolis, o artista compartilhou um vídeo treinando em uma academia de Anápolis, na quarta-feira (1º).

O estabelecimento foi aberto exclusivamente para a celebridade, após um pedido feito pelo produtor de shows da cidade, Werlan Moura, que solicitou a liberação do local.

O próprio treino foi registrado por Léo Santana. Nas imagens divulgadas, o artista aparece realizando exercícios para membros inferiores com o auxílio de um instrutor.

“1º de janeiro, feriado sem falha”, escreveu o cantor em uma das legendas. Em outra publicação, afirmou: “sempre em busca da simetria”.

Além de Léo, integrantes da equipe dele, como produtor, segurança e motorista, também participaram do momento.

“Concedeu a academia, Diego, e o parceiro puxou um treino ali, massa. Detalhe: hoje é feriado, dia primeiro”, disse o cantor em um dos stories.

Ao O Popular, o proprietário da academia, Diego Galdino, afirmou que outros artistas já passaram pelo local durante o período de shows.

“Artistas como ele, que conhecem tantos lugares, treinarem e ainda elogiarem nossa academia nos deixa muito felizes”, finalizou.

