Governo aprova lei e garante academia gratuita para jovens em 2026 neste país

Medida vai custear até seis meses de academia para jovens entre 16 e 21 anos e busca incentivar hábitos saudáveis desde cedo

Gabriel Yuri Souto - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Com a preocupação crescente dos governos em reduzir problemas de saúde ligados ao sedentarismo, alguns países têm apostado em políticas públicas voltadas à prevenção e à mudança de hábitos ainda na juventude.

Em um desses movimentos, um governo europeu decidiu ir além e bancar o acesso à prática regular de exercícios físicos.

Trata-se de Malta, que aprovou uma lei garantindo acesso gratuito a academias para jovens a partir de 2026. O programa vai beneficiar pessoas entre 16 e 21 anos e faz parte de uma estratégia voltada à promoção da saúde e ao estímulo de uma rotina mais ativa entre adolescentes e jovens adultos.

De acordo com o governo maltês, o benefício será concedido por meio do programa Youth Fitness, que vai custear até seis meses de academia para cada participante.

A estimativa é que cerca de 12 mil jovens sejam atendidos já no primeiro ano, com investimento aproximado de 2 milhões de euros.

Poderão participar jovens nascidos entre 2005 e 2007, residentes em Malta, incluindo a ilha de Gozo. O cadastro será feito por meio de uma plataforma oficial, que também permitirá localizar a academia participante mais próxima da residência do beneficiário. Cerca de 60 academias do país já aderiram à iniciativa.

Segundo autoridades locais, a proposta é estimular a prática regular de atividades físicas desde cedo, ajudando a prevenir doenças relacionadas ao sedentarismo, como obesidade e problemas cardiovasculares.

O governo avalia que incentivar hábitos saudáveis na juventude pode reduzir custos futuros com o sistema público de saúde.

Representantes das academias envolvidas no projeto afirmam que a iniciativa pode gerar impactos duradouros, já que muitos jovens tendem a manter a rotina de exercícios mesmo após o fim do período gratuito.

No Brasil, não existe um programa nacional semelhante que pague mensalidades de academias. Ainda assim, estados e municípios oferecem atividades físicas gratuitas em espaços públicos, como parques, praças e centros esportivos, por meio de projetos voltados à promoção da saúde.

