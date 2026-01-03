Como refrescar a casa sem ventilador ou ar-condicionado durante o calorão

Felizmente, existem diversas soluções simples e eficazes para refrescar o ambiente de forma natural e econômica

Isabella Valverde - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

O calorão chegou e, com ele, a busca por maneiras de manter a casa fresquinha e agradável sem recorrer ao ventilador ou ao ar-condicionado. Com as altas temperaturas, muitos recorrem aos aparelhos, mas o consumo de energia pode ser alto, e nem todos têm acesso a essas opções.

Felizmente, existem diversas soluções simples e eficazes para refrescar o ambiente de forma natural e econômica. Confira as dicas a seguir para aliviar o calor sem precisar de tecnologia avançada.

1. Invista em Cortinas e Persianas

Uma das formas mais simples de manter a casa fresca é bloquear a luz solar direta. Cortinas e persianas de tecidos leves ou materiais refletivos ajudam a impedir que o calor entre pela janela. Prefira as de cores claras, que refletem a luz, em vez de absorverem o calor. Outra dica é utilizar cortinas blackout, que bloqueiam completamente a luz e ajudam a manter a temperatura interna mais amena.

2. Use Plantas para Refrescar o Ambiente

As plantas não são apenas uma decoração charmosa; elas também podem ajudar a manter o ambiente mais fresco. Algumas espécies, como a samambaia, o lírio-da-paz e a aloe vera, são conhecidas por absorverem o calor e liberarem vapor d’água, o que contribui para um efeito refrescante natural. Colocar plantas em pontos estratégicos da casa pode criar um clima mais agradável, além de purificar o ar.

3. Feche as Janelas Durante o Calor e Abra à Noite

Durante o dia, a temperatura externa costuma ser mais quente do que dentro de casa. Por isso, o ideal é manter as janelas fechadas durante as horas mais quentes para evitar que o calor entre. À noite, quando a temperatura cai, abra as janelas para permitir a circulação de ar fresco. Essa troca de ar ajuda a diminuir a temperatura interna sem a necessidade de aparelhos.

4. Troque as Roupas de Cama e Travesseiros

Durante o calor, troque as roupas de cama e os travesseiros por tecidos mais leves, como algodão e linho, que permitem melhor circulação de ar. Evite lençóis e cobertores pesados, que podem reter o calor. A opção por materiais frescos contribui para um sono mais confortável mesmo nas noites quentes.

5. Use Toalhas Úmidas ou Gelo

Uma solução rápida e eficaz para refrescar o corpo é molhar toalhas em água gelada e colocá-las sobre o pescoço ou na testa. Outra opção é colocar bolsas de gelo ou garrafas de água congelada em pontos estratégicos da casa, como perto da cama ou ao lado de onde você costuma ficar. Isso ajuda a baixar a temperatura do ambiente, criando uma sensação de frescor.

6. Aposte na Ventilação Cruzada

Quando possível, crie uma ventilação cruzada no ambiente, abrindo janelas ou portas de lados opostos da casa. Isso cria uma corrente de ar que pode resfriar o ambiente naturalmente. Se o vento estiver mais forte do lado de fora, a ventilação cruzada pode ser ainda mais eficaz.

