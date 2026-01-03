Não é São Paulo, nem o Rio de Janeiro: o município mais rico do Brasil fica nesta localização

Cidade litorânea surpreende ao liderar ranking de renda per capita e deixa grandes centros para trás

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Quando o assunto é riqueza no Brasil, muita gente pensa imediatamente em São Paulo ou no Rio de Janeiro. No entanto, os dados mostram um cenário diferente.

O município considerado o mais rico do país, quando analisada a renda per capita, está longe das grandes metrópoles.

O destaque vai para Saquarema, localizada no estado do Rio de Janeiro. Apesar de ter perfil de cidade média e clima litorâneo, o município lidera rankings nacionais graças ao alto volume de recursos que entram nos cofres públicos.

O principal fator por trás dessa posição é a arrecadação de royalties do petróleo. Saquarema recebe valores expressivos provenientes da exploração de petróleo na Bacia de Santos, o que eleva significativamente a renda média por habitante, superando inclusive capitais e grandes polos econômicos do país.

Esse volume de recursos coloca o município no topo quando o critério é quanto cada morador, em média, gera de riqueza. Na prática, isso significa que a cidade possui uma das maiores rendas per capita do Brasil, mesmo sem ter população numerosa ou grande parque industrial.

Além da arrecadação elevada, Saquarema também chama atenção pela qualidade de vida. Conhecida por suas praias e por sediar grandes eventos esportivos, especialmente ligados ao surfe, a cidade tem atraído novos moradores, investidores e aposentados nos últimos anos.

Especialistas ressaltam, no entanto, que renda per capita não reflete automaticamente a realidade individual de todos os moradores.

Ainda assim, o indicador mostra a força econômica do município e a capacidade de investimento em infraestrutura, serviços e projetos públicos.

O caso de Saquarema revela como a riqueza no Brasil não está concentrada apenas nos grandes centros urbanos. Em alguns casos, cidades menores conseguem se destacar nacionalmente por fatores específicos da economia local, mudando completamente o senso comum sobre onde está o dinheiro no país.

