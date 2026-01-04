Alistamento militar 2026 tem início; saiba onde se alistar em Goiânia e Anápolis

Processo é gratuito, mas é necessário atender ao prazo estabelecido pelo Governo Federal

Natália Sezil - 04 de janeiro de 2026

Alistamento militar é obrigatório para homens com 18 anos e opcional para mulheres da mesma idade. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Jovens brasileiros que completam 18 anos em 2026 já podem realizar o alistamento militar obrigatório. Mulheres que completam a mesma idade ainda este ano também podem se alistar – mas, para elas, o processo é opcional.

O prazo segue até o dia 30 de junho, data até quando é feito de forma gratuita. A partir de 1º de julho, quem ainda estiver com essa pendência arcará com multa por atraso e concorrerá à seleção de 2027.

No caso das mulheres, o prazo de alistamento não ganha prorrogação. Em 2025, 1.029.323 homens e 33.721 mulheres se juntaram às Forças Armadas Brasileiras.

Há duas formas de se alistar. A primeira é virtual, por meio do site do Alistamento Online. Para isso, é necessário acessar a conta do GOV.BR, a plataforma de serviços digitais do Governo Federal.

Mas, atenção: o site só é opção para quem está no prazo correto. Quem tem mais de 18 anos e ainda não realizou o processo só pode conclui-lo presencialmente.

Esta, inclusive, é a segunda forma: comparecer à Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima, portando os documentos necessários.

Em Goiânia, interessados podem ter acesso ao serviço no Atende Fácil do Paço Municipal, no Parque Lozandes, e no Atende Fácil da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário. É preciso fazer agendamento.

Em Anápolis, o único local que realiza o alistamento é o Rápido do Anashopping, na Vila Santa Isabel. No caso de outras cidades, é possível consultar os locais pelo site: alistamento.eb.mil.br/servico/jsm.

Os documentos obrigatórios incluem certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, e comprovante de residência recente. Não há necessidade de foto.

O alistamento é apenas a primeira etapa. Depois disso, o jovem precisa consultar o site para saber se foi dispensado ou se deve comparecer à seleção geral, no segundo semestre de 2026. Aos que passarem por todas as fases, o serviço militar acontece em 2027.

