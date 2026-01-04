‘O Agente Secreto’ vence o Critics Choice Awards de melhor filme estrangeiro

Produção se passa durante a ditadura militar e acompanha a história de um professor universitário

Folhapress - 04 de janeiro de 2026

Wagner Moura em o ”Agente Secreto” (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, venceu a categoria de melhor filme estrangeiro do Critics Choice Award. A cerimônia, que aconteceu em Los Angeles, na noite deste domingo (4), marca o início da temporada de prêmios de cinema e televisão.

A produção se passa durante a ditadura militar e acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança.

O filme de Kleber Mendonça Filho desbancou o novo longa do cineasta iraniano Jafar Panahi, “Foi Apenas um Acidente”, que foi vencedor do Palma de Ouro, prêmio de maior prestígio do Festival de Cinema de Cannes. Também superou “A Garota Canhota”, de Taiwan, “A Única Saída”, da Coreia do Sul, “Sirât”, da Espanha, e “Belén: Uma História de Injustiça”, da Argentina.

O QUE É O CRITICS CHOICE AWARDS

A premiação é organizada pelo Critics Choice Association, a maior associação de críticos da América do Norte. Os troféus são distribuídos de acordo com uma votação por escrito para selecionar os indicados, seguida pela votação para escolher o vencedor de cada categoria. São 575 membros votantes, que inclui críticos de cinema e televisão e jornalistas de entretenimento.

Antes do Critics Choice Awards, Wagner Moura foi laureado na 78ª edição do Festival de Cannes como melhor ator, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar a estatueta de interpretação masculina na competição principal. Na mesma cerimônia, Kleber Mendonça Filho também foi premiado com o troféu de melhor direção.

Na disputa das premiações, Moura também concorre ao Globo de Ouro, indicado como melhor ator em filme de drama pela atuação no longa de Kleber Mendonça Filho. Esta é a primeira vez que um ator brasileiro disputa nesta categoria. A cerimônia está marcada para o dia 11 de janeiro de 2026, em Los Angeles. “O Agente Secreto”, por sua vez, concorre em duas categorias -melhor filme e melhor filme em língua não inglesa.