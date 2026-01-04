Xarope caseiro da vovó que ajuda a tirar todo o catarro do pulmão e da garganta de forma fácil e rápida

Receita tradicional com mel, limão e gengibre é usada como apoio para aliviar a tosse e a sensação de muco preso

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

Xarope da vovó: receita simples com mel, limão e gengibre que ajuda a aliviar a tosse e o catarro nos dias de gripe (Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Receitas caseiras atravessam gerações por oferecerem conforto em períodos de gripe, resfriado ou irritação na garganta. Entre as mais conhecidas está o chamado xarope da vovó, preparado com ingredientes simples e comuns na cozinha brasileira, usado como apoio para aliviar o catarro e a tosse.

A combinação de mel, limão e gengibre é popular por ajudar a suavizar a garganta e tornar o muco mais fluido, o que facilita a expectoração.

O preparo é rápido e não exige técnicas elaboradas, o que explica por que a receita segue presente no dia a dia de muitas famílias.

Como preparar o xarope caseiro tradicional

Ingredientes

1 xícara de mel puro

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de gengibre ralado ou em rodelas

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um recipiente de vidro. Leve ao fogo baixo por cerca de 5 a 10 minutos, sem ferver, apenas para aquecer e integrar os sabores. Deixe esfriar e guarde na geladeira por até 7 dias.

O uso mais comum é uma colher de sopa uma ou duas vezes ao dia, especialmente à noite, quando a tosse costuma incomodar mais.

O mel ajuda a acalmar a garganta, o limão contribui para a sensação de limpeza e o gengibre tem efeito aquecedor, associado ao alívio da congestão.

Especialistas lembram que o xarope caseiro não substitui medicamentos nem tratamento médico. Pessoas com diabetes devem evitar o consumo de mel, e crianças menores de um ano não devem ingerir esse ingrediente. Tosse persistente, febre, falta de ar ou catarro com sangue exigem avaliação médica.

Usado com moderação, o xarope da vovó segue como um recurso simples para aliviar sintomas leves, oferecendo conforto enquanto o corpo se recupera.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!