Além da Havan, Luciano Hang tem uma empresa pouco conhecida que vende comidas e bebidas

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

Quando o nome Luciano Hang aparece, quase sempre vem acompanhado de uma imagem bem específica: o empresário que transformou a Havan em uma das maiores redes de varejo do país.

Mas, longe dos holofotes que cercam as famosas megalojas, Hang mantém um negócio que passa despercebido por muita gente — e que também movimenta o grupo: o Posto Havan, uma operação que vai além de abastecer carros e inclui venda de comidas, bebidas e itens de conveniência.

O empreendimento funciona em ritmo acelerado, 24 horas por dia, apostando em atendimento rápido e prático. O modelo foi pensado justamente para atender quem está em trânsito, precisa resolver algo de forma imediata ou quer parar para comprar algo sem burocracia.

Assim, o posto virou mais do que uma extensão da marca: passou a ser um complemento estratégico ao portfólio do empresário, explorando um setor diferente do varejo tradicional.

A história do Posto Havan começou em 2001, em Brusque (SC), cidade onde a trajetória da Havan também se consolidou. Na origem, o foco era direto: venda de combustíveis.

Com o tempo, porém, a força da marca e o aumento no fluxo de clientes nas regiões onde a rede se expandiu ajudaram a impulsionar uma transformação.

O negócio foi ampliado e ganhou uma estrutura mais completa, incorporando serviços complementares e a parte de conveniência, com oferta de produtos para quem busca rapidez no dia a dia.

Hoje, as unidades permanecem concentradas em pontos estratégicos de Santa Catarina, com operações em Araranguá, Barra Velha e Palhoça.

A expansão aconteceu de forma gradual, com uma construção pensada para manter oferta constante e uma atuação competitiva, o que ajudou o negócio a se firmar regionalmente — ainda que sem a mesma exposição pública da Havan.

Enquanto o Posto Havan cresce com discrição, a Havan continua chamando atenção pelo desempenho no varejo.

Segundo um ranking do jornal Valor Econômico, a empresa liderou a rentabilidade entre varejistas brasileiras e ainda apresentou o melhor desempenho operacional do Sul do país, reforçando sua posição como uma das redes mais eficientes do comércio nacional.

No mesmo levantamento, a marca também apareceu com segundo lugar no indicador de margem Ebitda, índice que mede eficiência na gestão e controle de custos.

Luciano Hang, por sua vez, atribuiu esses resultados ao esforço das equipes que sustentam a operação diária da rede, destacando que o crescimento é consequência de trabalho coletivo.

E, ao que tudo indica, é justamente essa lógica — diversificação com estratégia e expansão controlada — que mantém funcionando também o lado menos conhecido do seu império: um negócio que vende combustível, mas também serve lanches, bebidas e conveniência, 24 horas por dia, longe das vitrines gigantes da Havan.

