Aprenda a fazer um tiramisu perfeito para agradar toda família

Clássico italiano à base de café, o tiramisu combina cremosidade, leveza e sabor marcante em uma sobremesa ideal para reunir todos à mesa.

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Poucas sobremesas têm o poder de unir gerações como o tiramisu. Com camadas delicadas, aroma intenso de café e um creme que derrete na boca, o doce italiano atravessou fronteiras e se tornou presença garantida em almoços de família e ocasiões especiais.

A boa notícia é que preparar um tiramisu perfeito em casa é mais simples do que parece — e o resultado compensa cada etapa.

Feita inteiramente com ingredientes caseiros, a receita aposta na combinação clássica de mascarpone, ovos, açúcar e biscoito champanhe, respeitando a tradição italiana.

O café forte, sem açúcar, entra como protagonista do sabor, enquanto o toque de conhaque ou licor acrescenta profundidade e elegância à sobremesa.

Ingredientes

– 1½ xícara (chá) de mascarpone (aprox. 350 g)

– 4 ovos

– ½ xícara (chá) de açúcar

– ¾ de xícara (chá) de café forte coado, sem açúcar

– ¼ de xícara (chá) de conhaque ou licor de sua preferência

– 30 biscoitos champanhe caseiros

– Cacau em pó a gosto para finalizar

Modo de preparo

Separe as claras das gemas, colocando as gemas na tigela da batedeira e as claras em uma tigela resistente ao calor.

Bata as gemas com metade do açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente o mascarpone e bata apenas até incorporar. Reserve.

Leve as claras com o restante do açúcar ao banho-maria, mexendo até aquecer levemente e dissolver o açúcar, sem cozinhar.

Transfira as claras aquecidas para a batedeira e bata até formar um merengue leve, com picos suaves.

Incorpore parte do merengue ao creme de mascarpone para igualar as texturas. Em seguida, junte o restante delicadamente, com movimentos de baixo para cima.

Misture o café com o conhaque em um prato fundo.

Umedeça rapidamente apenas um lado dos biscoitos no café e forre o fundo de uma travessa média.

Espalhe metade do creme sobre os biscoitos. Faça mais uma camada de biscoitos umedecidos e cubra com o restante do creme.

Leve à geladeira por pelo menos 6 horas, ou de preferência de um dia para o outro.

Na hora de servir, polvilhe cacau em pó por cima, passando por uma peneira fina.

E se não houver batedeira em casa, não há problema. A receita também funciona com mixer ou batedor manual, desde que as claras sejam trabalhadas em tigelas de vidro ou inox, garantindo segurança e o ponto correto.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!