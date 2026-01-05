É isso que você deve fazer para que seu ventilador refresque como um ar-condicionado

Truque simples usa um princípio físico básico para melhorar a sensação térmica sem aumentar o consumo de energia

Ruan Monyel - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/YouTube)

Quando o calor se torna insuportável, o ventilador costuma ser o primeiro aliado dentro de casa. Mais econômico e acessível do que o ar-condicionado, ele parece a solução ideal — até o momento em que o vento começa a parecer apenas ar quente em movimento.

O que pouca gente imagina é que, com um ajuste simples, o ventilador pode oferecer uma sensação de frescor muito mais eficiente.

A ideia ganhou atenção após ser explicada pelo arquiteto mexicano Leonardo Rogel, que mostrou como aplicar um princípio físico conhecido para potencializar o efeito do aparelho.

O segredo não está no ventilador em si, mas no ar que ele puxa antes de espalhar pelo ambiente.

Ao contrário do ar-condicionado, o ventilador não reduz a temperatura do ar. Ele apenas movimenta o que já está no cômodo, criando alívio momentâneo ao acelerar a evaporação do suor na pele.

Em dias muito quentes, esse efeito é limitado. O truque, então, atua justamente onde o ventilador não alcança sozinho: no resfriamento prévio do ar.

A estratégia consiste em usar a evaporação da água a favor do conforto térmico. Quando a água evapora, ela absorve calor do ambiente ao redor, reduzindo levemente a temperatura do ar. Esse mesmo efeito acontece quando sentimos frio ao sair molhados em um local ventilado.

Aplicado ao ventilador, o processo é simples: ao posicionar uma toalha úmida atrás do aparelho, o ar puxado passa por essa superfície resfriada antes de ser lançado no ambiente. O resultado é um vento menos quente e mais agradável, especialmente em locais onde o clima é seco.

Para colocar a ideia em prática, basta molhar uma toalha com água fria, torcer até que fique úmida sem pingar e posicioná-la com cuidado atrás do ventilador — nunca na frente.

É essencial garantir que o tecido não encoste nas hélices nem em partes elétricas, mantendo tudo firme e seguro.

Alguns ajustes no ambiente ajudam a potencializar o efeito. Manter janelas abertas favorece a saída do ar quente acumulado, enquanto cortinas fechadas durante o período de sol intenso impedem que o calor entre em excesso.

Em momentos pontuais, borrifar água fria no ar também pode aumentar temporariamente a sensação de frescor.

Além do conforto, o método chama atenção pela economia. Enquanto um ventilador consome poucas dezenas de watts por hora, o ar-condicionado pode gastar até 17 vezes mais energia.

Usar o ventilador de forma estratégica permite enfrentar os dias mais quentes com mais conforto — e sem sustos na conta de luz.

Sem prometer milagres, o truque mostra que, com criatividade e um pouco de física básica, é possível transformar um aparelho simples em um aliado muito mais eficiente contra o calor.

