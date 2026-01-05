Esses são os signos que começaram o ano com o pé direito e muita sorte

O novo ano chega trazendo respostas, viradas e a sensação de que alguns caminhos finalmente começam a se abrir

Ruan Monyel - 05 de janeiro de 2026

Astros indicam início de ano positivo para alguns signos, com mais oportunidades, decisões favoráveis e sensação de avanço logo nos primeiros meses (Foto: Reprodução/ Unsplash)

O ano começou carregado de expectativas, mas para alguns signos o céu deixou claro logo nos primeiros passos: este é um período de abertura, avanço e decisões importantes. A energia agora favorece quem confia, se posiciona e decide ir, mesmo com medo.

Se você sentiu que algo mudou por dentro, que a vida começou a pedir mais coragem ou mais verdade, isso não é por acaso. Para os signos abaixo, o ano vem como convite para crescer, escolher e apostar no próprio potencial.

1. Touro

Touro, este ano chega para te mostrar que a segurança que você procura não está apenas no controle, mas na confiança.

Caminhos se abrem na vida material e profissional porque você aprendeu a valorizar seu esforço. Se estiver em dúvida, vá com calma, mas vá. O ano pede constância, não pressa, e recompensa quem acredita no próprio valor.

2. Leão

Leão, o ano te chama para assumir o seu lugar sem pedir desculpas. As oportunidades aparecem quando você decide parar de se esconder e confiar no seu brilho.

Este é um período de visibilidade, reconhecimento e autoestima em alta. Se surgir medo, lembre-se: você não chegou até aqui por acaso.

3. Libra

Libra, este ano vem para reorganizar sua vida emocional e abrir caminhos que antes pareciam confusos. As respostas chegam quando você escolhe a si mesmo.

O céu favorece decisões maduras, acordos justos e relações mais verdadeiras. Se o coração estiver dividido, escolha o que traz paz, não apenas aprovação.

4. Sagitário

Sagitário, o ano começa te empurrando para frente. Há expansão, movimento e novas possibilidades no ar.

A sorte aparece quando você segue seu entusiasmo e não ignora o chamado para mudar. Se bater insegurança, vá mesmo assim. O ano recompensa quem ousa viver mais.

5. Aquário

Aquário, este é um ano de libertação. Ideias ganham forma, planos começam a sair do papel e você sente mais clareza sobre quem quer ser.

Caminhos se abrem quando você para de se comparar e confia na sua visão única. Se estiver em dúvida, escolha o que faz sentido para você, não para os outros.

Para quem não apareceu na lista, o momento ainda é de preparação. A dica é observar as oportunidades com atenção, agir com confiança e aproveitar os bons ventos quando eles surgirem.

O ano está apenas começando, e o céu ainda reserva muitas mudanças positivas para todos os signos.

