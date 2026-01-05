Não é sabão em pó, nem amaciante: o truque que deixa as toalhas macias e cheirosas por mais de uma semana

Ingrediente simples e barato ajuda a manter a maciez das fibras e prolonga o perfume das toalhas após a lavagem

Layne Brito - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Toalhas que ficam ásperas e com cheiro desagradável poucos dias após a lavagem são um problema comum. Em muitos casos, o excesso de produtos convencionais contribui para o acúmulo de resíduos nas fibras, deixando o tecido pesado e menos absorvente.

O truque simples e pouco conhecido envolve o uso de sal grosso durante a lavagem. Muito utilizado em lavanderias, o ingrediente ajuda a remover restos de sabão impregnados no tecido, responsáveis tanto pela rigidez quanto pelo mau odor.

O sal grosso atua limpando profundamente as fibras, sem danificá-las. Com isso, as toalhas voltam a ficar mais leves, macias e com aspecto de novas, já nas primeiras lavagens.

Para aplicar, basta colocar duas colheres de sopa de sal grosso diretamente no tambor da máquina, junto com as toalhas. O sabão pode ser usado normalmente, mas o amaciante deve ser evitado nesse processo.

Para reforçar o perfume, o cuidado extra vem no enxágue final. Nesse momento, podem ser adicionadas cinco a dez gotas de essência, como baunilha ou eucalipto, no compartimento do amaciante ou diretamente na água do enxágue.

A essência não pesa o tecido nem cria película nas fibras. A baunilha traz um aroma mais aconchegante, enquanto o eucalipto garante sensação de frescor e limpeza, muito comum em hotéis.

Por fim, a secagem completa é essencial para manter o cheiro agradável por mais tempo. Toalhas bem secas, guardadas em local ventilado, conservam a maciez e o perfume por mais de uma semana, sem necessidade de produtos caros.

