Nem vinagre, nem bicarbonato: o jeito mais fácil de limpar os canos

Na maior parte dos casos, o problema surge aos poucos com a falta de limpeza regular, causando entupimento e uma grande dor de cabeça

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

A pia da cozinha parece estar “engolindo” a água em câmera lenta? Esse sinal, que muita gente empurra com a barriga, costuma ser o primeiro aviso de que algo está se formando dentro do encanamento — e, se nada for feito, o incômodo vira entupimento de verdade.

Na maior parte dos casos, o problema surge aos poucos: gordura que vai se acumulando, pedacinhos de comida que escapam pelo ralo e depósitos minerais que se fixam nas paredes internas do cano. O resultado é um caminho cada vez mais estreito para a água passar, até o dia em que ela simplesmente para.

É justamente nesse estágio — quando a água ainda desce, mas demora — que dá para resolver de forma simples e segura com um aliado pouco lembrado nas receitas caseiras: o ácido cítrico.

Por que o ácido cítrico funciona melhor?

Ao contrário de misturas populares como bicarbonato com vinagre (que nem sempre entregam o efeito esperado), o ácido cítrico tem alto poder de dissolução de gordura e calcário, dois dos maiores responsáveis pelo escoamento lento.

Além disso, ele é uma alternativa mais suave: não agride a tubulação quando usado corretamente, não libera vapores tóxicos e ainda é uma opção mais amigável ao meio ambiente do que produtos químicos fortes.

Ou seja: é uma solução eficiente para manutenção preventiva e para resolver entupimentos leves, antes que a situação vire um bloqueio total.

Como aplicar do jeito certo

O preparo é simples e rápido:

Dissolva 100 gramas de ácido cítrico em 1 litro de água quente.

Atenção ao material do encanamento:

Canos de plástico: use água entre 60°C e 70°C, para evitar deformações.

Tubos de aço: pode usar água bem quente, inclusive fervente.

Despeje a mistura lentamente no ralo e deixe agir por aproximadamente uma hora.

Depois, abra a torneira no máximo com água quente por alguns minutos, para enxaguar e remover os resíduos que se soltaram.

O tempo de pausa é essencial: é nele que o ácido “trabalha” dissolvendo gordura e depósitos minerais, devolvendo espaço ao fluxo de água.

Quando parar e chamar um encanador

Se, mesmo após a tentativa, a água continuar parada ou o problema se repetir rapidamente, insistir pode piorar a situação. O ideal é procurar um profissional principalmente quando:

– A água não desce mesmo após várias tentativas;

– O entupimento atinge mais de um ponto da casa;

– A casa tem tubulação antiga de ferro fundido, que pode estar fragilizada.

O melhor truque continua sendo a prevenção

No fim, nenhuma fórmula é tão eficiente quanto evitar que o problema comece: não despejar gordura no ralo, retirar restos de comida antes de lavar louças e manter uma rotina de limpeza leve pode poupar tempo, dinheiro e dor de cabeça.

Com o ácido cítrico, dá para resolver o incômodo sem drama — e, de quebra, manter o encanamento funcionando bem por muito mais tempo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!