Nem vinagre, nem bicarbonato: o jeito mais fácil de limpar os canos
A pia da cozinha parece estar “engolindo” a água em câmera lenta? Esse sinal, que muita gente empurra com a barriga, costuma ser o primeiro aviso de que algo está se formando dentro do encanamento — e, se nada for feito, o incômodo vira entupimento de verdade.
Na maior parte dos casos, o problema surge aos poucos: gordura que vai se acumulando, pedacinhos de comida que escapam pelo ralo e depósitos minerais que se fixam nas paredes internas do cano. O resultado é um caminho cada vez mais estreito para a água passar, até o dia em que ela simplesmente para.
É justamente nesse estágio — quando a água ainda desce, mas demora — que dá para resolver de forma simples e segura com um aliado pouco lembrado nas receitas caseiras: o ácido cítrico.
Por que o ácido cítrico funciona melhor?
Ao contrário de misturas populares como bicarbonato com vinagre (que nem sempre entregam o efeito esperado), o ácido cítrico tem alto poder de dissolução de gordura e calcário, dois dos maiores responsáveis pelo escoamento lento.
Além disso, ele é uma alternativa mais suave: não agride a tubulação quando usado corretamente, não libera vapores tóxicos e ainda é uma opção mais amigável ao meio ambiente do que produtos químicos fortes.
Ou seja: é uma solução eficiente para manutenção preventiva e para resolver entupimentos leves, antes que a situação vire um bloqueio total.
Como aplicar do jeito certo
O preparo é simples e rápido:
Dissolva 100 gramas de ácido cítrico em 1 litro de água quente.
Atenção ao material do encanamento:
Canos de plástico: use água entre 60°C e 70°C, para evitar deformações.
Tubos de aço: pode usar água bem quente, inclusive fervente.
Despeje a mistura lentamente no ralo e deixe agir por aproximadamente uma hora.
Depois, abra a torneira no máximo com água quente por alguns minutos, para enxaguar e remover os resíduos que se soltaram.
O tempo de pausa é essencial: é nele que o ácido “trabalha” dissolvendo gordura e depósitos minerais, devolvendo espaço ao fluxo de água.
Quando parar e chamar um encanador
Se, mesmo após a tentativa, a água continuar parada ou o problema se repetir rapidamente, insistir pode piorar a situação. O ideal é procurar um profissional principalmente quando:
– A água não desce mesmo após várias tentativas;
– O entupimento atinge mais de um ponto da casa;
– A casa tem tubulação antiga de ferro fundido, que pode estar fragilizada.
O melhor truque continua sendo a prevenção
No fim, nenhuma fórmula é tão eficiente quanto evitar que o problema comece: não despejar gordura no ralo, retirar restos de comida antes de lavar louças e manter uma rotina de limpeza leve pode poupar tempo, dinheiro e dor de cabeça.
Com o ácido cítrico, dá para resolver o incômodo sem drama — e, de quebra, manter o encanamento funcionando bem por muito mais tempo.
