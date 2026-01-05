Sem forno e sem ovos: pudim na travessa delicioso e prático

Cremoso, geladinho e pronto sem banho-maria: a receita que imita o pudim tradicional com poucos ingredientes e zero complicação

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Sabe quando bate aquela vontade de sobremesa do nada, mas só de pensar em forno, banho-maria e ovo já dá preguiça? Pois é. A boa notícia é que existe um jeito de matar esse desejo sem stress — e o resultado fica tão cremoso que engana fácil quem jura que pudim “de verdade” precisa assar.

O pudim na travessa sem forno e sem ovos é o tipo de receita que parece mágica: vai ao fogo, passa pelo liquidificador e, depois de algumas horas de geladeira, vira uma sobremesa firme, macia e com aquela textura aveludada que todo mundo ama.

Perfeito para dias quentes, para visitas de última hora ou para aquele almoço em família em que você quer servir algo bonito sem passar o dia inteiro na cozinha.

Poucos ingredientes, muito resultado

O melhor dessa versão é que ela usa ingredientes simples e fáceis de encontrar. Para fazer, você vai precisar de:

– 1 lata (395 g) de leite condensado

– 2 latas de leite (use a lata do leite condensado como medida)

– 2 colheres (sopa) de amido de milho

– 1 colher (chá) de essência de baunilha

– 1 envelope (12 g) de gelatina sem sabor incolor

– 5 colheres (sopa) de água (para hidratar a gelatina)

Dica extra: quer um sabor mais marcante? Coloque 1 colher de sopa de leite em pó.

E se a ideia for variar, dá para transformar em versão chocolate: basta substituir 2 colheres de leite por 2 colheres de cacau em pó.

O passo a passo que não tem erro

O segredo do ponto está em duas coisas: um creme bem engrossado e a gelatina dissolvida corretamente. O preparo funciona assim:

Em uma panela, misture leite condensado, leite, amido de milho e baunilha.

Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até virar um creme liso e espesso — leva em torno de 8 a 10 minutos.

Desligue e deixe amornar por alguns minutos.

Hidrate a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos, até dissolver completamente.

Coloque o creme morno no liquidificador, junte a gelatina dissolvida e bata por 2 minutos.

Despeje tudo em uma travessa média e leve à geladeira por no mínimo 4 horas, até firmar.

Tempo total: cerca de 4h30, contando o tempo de geladeira.

Como deixar com cara de sobremesa de restaurante

Por ser feito na travessa, esse pudim já fica bonito por si só — mas dá para elevar fácil. Algumas finalizações que combinam muito:

– Calda de caramelo (clássica e infalível)

– Raspas de chocolate (para uma cara mais sofisticada)

– Coco ralado fino (combina demais com pudim gelado)

Combina com qualquer hora do dia

Mesmo sendo sobremesa, ele funciona em diferentes momentos, dependendo da porção e do acompanhamento:

De manhã: pequenas porções com café ou leite quente

Depois do almoço: geladinho, com frutas como morango ou banana

À noite: com calda de caramelo ou um toque de chantilly

Para harmonizar: fica ótimo com café espresso, vinho do Porto, licor de baunilha ou até um suco natural de maracujá

Por que ele dá certo sem forno e sem ovos?

O “truque” está na combinação: o amido dá estrutura e cremosidade, enquanto a gelatina garante firmeza — criando uma consistência parecida com a do pudim assado, mas com preparo bem mais rápido e sem as etapas complicadas.

No fim, é aquela receita que vira coringa: simples, leve, refrescante e irresistível. E o melhor? Você faz em minutos e deixa a geladeira trabalhar por você.

