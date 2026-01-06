Como lavar cobertor e edredom na máquina de lavar sem erro, evitando bolinhas e perda de maciez

Pequenos cuidados evitam danos que parecem inevitáveis com o tempo

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram/@vilmamariadasilva37)

Com a chegada do frio, cobertores e edredons voltam à rotina doméstica e, junto com eles, surgem dúvidas sobre a higienização correta. Erros comuns no uso da máquina podem causar bolinhas, deformar fibras e comprometer a maciez. Por isso, entender o tipo de tecido é o primeiro passo para conservar essas peças por mais tempo.

1. Cobertor de plush

Deve ser lavado no ciclo suave da máquina, sempre com sabão neutro. O uso de amaciante não é recomendado, pois ele cria uma película que endurece as fibras e favorece bolinhas. A lavagem delicada preserva o toque macio.

2. Cobertor sherpa

Esse modelo deve ser lavado sozinho para evitar atrito com outras peças. Use pouco sabão e evite torcer após a lavagem. A torção compromete a textura fofinha característica do tecido e pode deformar a peça.

3. Cobertor de microfibra ou poliéster

Prefira água fria ou, no máximo, morna. A centrifugação deve ser evitada, pois o movimento intenso danifica as fibras sintéticas e reduz a maciez. O ideal é retirar o excesso de água manualmente, com cuidado.

4. Secagem adequada

Independentemente do tecido, a secagem deve ser completa. Peças úmidas favorecem mau cheiro e mofo, além de enfraquecer as fibras. Sempre que possível, seque à sombra e em local ventilado.

5. Armazenamento correto

Guarde cobertores e edredons apenas quando estiverem totalmente secos. O uso de saquinhos antimofo ajuda a conservar o tecido, evita odores e mantém a sensação de roupa limpa por mais tempo. A atenção ao tipo de tecido e aos detalhes do processo faz toda a diferença para manter maciez, durabilidade e conforto durante todo o inverno.

