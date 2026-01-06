Como lavar cobertor e edredom na máquina de lavar sem erro, evitando bolinhas e perda de maciez
Pequenos cuidados evitam danos que parecem inevitáveis com o tempo
Com a chegada do frio, cobertores e edredons voltam à rotina doméstica e, junto com eles, surgem dúvidas sobre a higienização correta. Erros comuns no uso da máquina podem causar bolinhas, deformar fibras e comprometer a maciez. Por isso, entender o tipo de tecido é o primeiro passo para conservar essas peças por mais tempo.
1. Cobertor de plush
Deve ser lavado no ciclo suave da máquina, sempre com sabão neutro. O uso de amaciante não é recomendado, pois ele cria uma película que endurece as fibras e favorece bolinhas. A lavagem delicada preserva o toque macio.
2. Cobertor sherpa
Esse modelo deve ser lavado sozinho para evitar atrito com outras peças. Use pouco sabão e evite torcer após a lavagem. A torção compromete a textura fofinha característica do tecido e pode deformar a peça.
3. Cobertor de microfibra ou poliéster
Prefira água fria ou, no máximo, morna. A centrifugação deve ser evitada, pois o movimento intenso danifica as fibras sintéticas e reduz a maciez. O ideal é retirar o excesso de água manualmente, com cuidado.
4. Secagem adequada
Independentemente do tecido, a secagem deve ser completa. Peças úmidas favorecem mau cheiro e mofo, além de enfraquecer as fibras. Sempre que possível, seque à sombra e em local ventilado.
5. Armazenamento correto
Guarde cobertores e edredons apenas quando estiverem totalmente secos. O uso de saquinhos antimofo ajuda a conservar o tecido, evita odores e mantém a sensação de roupa limpa por mais tempo. A atenção ao tipo de tecido e aos detalhes do processo faz toda a diferença para manter maciez, durabilidade e conforto durante todo o inverno.
