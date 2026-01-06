Descubra porque muitas donas de casa estão colocando uma esponja na máquina de lavar

Truque ajuda a deixar as roupas mais limpas e reduz o trabalho na hora de tirar pelinhos

Isabella Valverde - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50)

Quem usa a máquina de lavar sabe: nem sempre o problema está no sabão ou no amaciante. Muitas vezes, o que incomoda de verdade é ver as roupas saindo com pelinhos, fiapos e até cabelos grudados, principalmente em peças escuras, toalhas e roupas de cama.

Por isso, um truque caseiro simples virou febre: colocar uma esponja dentro da máquina durante a lavagem.

A lógica é bem direta. Enquanto a máquina gira e a água circula, a esponja funciona como um “ímã” de resíduos leves.

Ela acaba segurando parte dos pelos de animais, fios de cabelo e fiapos soltos que normalmente ficam rodando junto com as peças e, no final, voltam para as roupas. Para quem tem pet em casa, esse detalhe faz diferença — especialmente em mantas, roupas pretas e lençóis.

Outro motivo é o custo: a esponja é barata, fácil de achar e não exige mudanças no modo de lavar. Muita gente usa como uma alternativa aos coletadores de pelos e bolinhas próprias para lavanderia.

Na prática, ela não substitui a limpeza do filtro da máquina, mas pode ajudar no dia a dia, principalmente em lavagens com muitas peças que soltam fibras.

Para usar o truque com mais segurança, a recomendação é optar por esponjas simples e novas, de preferência aquelas mais firmes. Se a esponja estiver velha ou muito frágil, ela pode se desfazer e soltar pedaços, o que vira um problema maior.

Também vale evitar modelos com parte abrasiva muito áspera, porque, dependendo do tecido, pode aumentar o atrito e desgastar roupas mais delicadas.

O ideal é colocar uma ou duas esponjas junto das roupas e iniciar o ciclo normalmente. Ao final, é comum que elas saiam com boa parte dos fiapos visíveis.

Depois, basta lavar a esponja em água corrente, retirar os resíduos e reutilizar por algumas lavagens — sempre descartando quando começar a esfarelar ou deformar.

Mesmo sendo um truque simples, ele funciona melhor em situações específicas: peças com pelos e cabelos visíveis, roupas escuras, cobertores, capas e tecidos que “puxam” fiapos com facilidade.

E, para potencializar o resultado, outra dica é separar as roupas por tipo de tecido, evitando misturar toalhas (que soltam muita fibra) com peças que juntam pelo.

No fim, o sucesso do truque está em um detalhe: reduzir o retrabalho.

Se a esponja ajuda a capturar parte do que ficaria grudado nas roupas, ela economiza tempo depois — e explica por que tanta gente passou a aderir a essa ideia dentro da lavanderia de casa.

