Farmacêutica de Anápolis está com 250 vagas de emprego abertas; saiba como se candidatar

Cargos são destinados aos setores produtivo e logístico

Gabriella Pinheiro - 08 de janeiro de 2026

Brainfarma está localizada no DAIA. (Foto: Reprodução).

Considerada uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil, a farmacêutica Brainfarma — com unidade instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis — está com vagas abertas para diferentes áreas.

Ao todo, estão sendo ofertadas cerca de 250 oportunidades destinadas aos setores produtivo e logístico.

O processo seletivo será realizado de forma presencial no Senai Roberto Mange, localizado na Rua Professor Roberto Mange, nº 239, no bairro Jundiaí, em Anápolis, das 08h às 16h, na próxima quarta-feira (14).

As vagas são para os cargos de auxiliar de produção, operador de produção, operador de empilhadeira, manipulador, pesador, conferente e motorista.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, possuir ensino médio completo e apresentar documentos pessoais. Para os candidatos do sexo masculino, será exigido o Certificado de Dispensa Militar.

Há também vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

