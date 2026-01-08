Influenciador viraliza ao ironizar alertas da Defesa Civil em Goiânia: “não pode cair uma gota de água”

Postagem acontece apenas três dias depois de moradores da capital terem recebido quase 10 avisos em poucas horas

Natália Sezil - 08 de janeiro de 2026

Influenciador Everson Carvalho ironizou os alertas da Defesa Civil em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um influenciador de Goiânia viralizou ao postar um vídeo ironizando os alertas enviados pela Defesa Civil durante as tempestades. Os avisos, que indicam riscos altos de alagamento, estariam sendo distribuídos a qualquer mínimo sinal de chuva, segundo o jovem.

Everson Carvalho (@eversoncarvalhooficial) aparece em frente à câmera dançando, enquanto chove na capital. Ele indica que a ação que está fazendo seria a reação da Defesa assim que “cai uma gota de água em Goiânia, Goiás”.

Ao fundo, toca a música “Rajadão”, de Pabllo Vittar. O influenciador faz uso das referências da letra à meteorologia: “A previsão do tempo diz que o céu fechou” e “o temporal agora vai cair em mim, a chuva da vitória vai reinar no fim”.

O vídeo logo viralizou, alcançando 386 mil visualizações e 43 mil curtidas em menos de 24 horas. Nos comentários, os internautas riram e também brincaram com a situação.

Um deles apontou: “O tempo fechou. Defesa Civil: ‘Alerta em Goiânia de risco ALTO de alagamentos no setor tal’.” Outro mencionou o “estagiário”: “O estagiário da Defesa Civil nunca foi tão feliz… Toda hora ele aperta o botão de enviar!!”.

Uma terceira usuária tentou ver pelo lado positivo, falando do sinal sonoro usado nos casos extremos: “Pelo menos não está fazendo mais aquele barulho de infartar o coração”.

Relembre

A ironia acontece apenas três dias depois que os moradores de Goiânia foram surpreendidos com quase 10 alertas severos da Defesa Civil em questão de poucas horas.

Cada mensagem, enviada na segunda-feira (05), mencionava diferentes bairros da capital. Foram 14 setores contemplados, além do aviso de que a Marginal Botafogo havia sido interditada. A região mais afetada no dia foi a Oeste, seguida pela Sudoeste e a Sul.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Everson Carvalho (@eversoncarvalhooficial)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!