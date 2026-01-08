Previsão do tempo para o fim de semana indica mudança, mas mantém alerta para chuvas em Goiás
Mudança ocorre devido à perda de intensidade do corredor de umidade
O prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que o fim de semana no estado deve ser marcado por chuvas menos volumosas e sol na maior parte das cidades.
A mudança ocorre devido à perda de intensidade do corredor de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).
Segundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, o fenômeno aumenta a nebulosidade nos municípios goianos e influencia a ocorrência de tempestades.
Com isso, o tempo tende a ficar mais estável ao longo do fim de semana. No entanto, a combinação de calor e umidade ainda persiste sobre o estado, favorecendo chuvas isoladas e mantendo o risco de tempestades pontuais, com descargas elétricas e rajadas de vento.
O especialista orienta que, quando houver grandes volumes de chuva em curto período, é fundamental redobrar os cuidados, já que as ruas podem alagar rapidamente.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!