Nomes de constelações viram tendência entre pais brasileiros: conheça os mais bonitos
Inspirados pelo céu e pelo universo, nomes de constelações ganham espaço nos registros de nascimento e se destacam como opções modernas, simbólicas e cheias de significado
Inspirados pelo céu e pelo universo, nomes de constelações ganham espaço nos registros de nascimento e se destacam como opções modernas, simbólicas e cheias de significado.
A busca por nomes diferentes, marcantes e com significado profundo tem levado muitos pais brasileiros a olharem para o céu na hora de escolher como seus filhos vão se chamar.
Nomes inspirados em constelações, estrelas e elementos do universo estão em alta por unirem beleza, originalidade e um forte simbolismo ligado à luz, proteção e infinito.
Além disso, a influência da astrologia e o interesse crescente por temas místicos e astronômicos ajudam a impulsionar essa tendência no Brasil.
A seguir, confira uma lista de nomes inspirados em constelações que vêm conquistando os pais :
Nomes masculinos inspirados em constelações
- Órion
- Atlas
- Perseu
- Cefeu
- Leão
- Áries
- Aquário
- Sagitário
Nomes femininos inspirados em constelações
- Andrômeda
- Cassiopeia
- Virgem
- Libra
- Lyra (Lira)
- Auriga
Nomes neutros e modernos ligados ao céu
- Vega
- Atria
- Elara
- Nova
- Estrela
- Cosmo
Cada um desses nomes carrega uma conexão direta com o universo, seja por meio da astronomia, da mitologia ou da astrologia.
Por isso, eles se tornaram escolhas frequentes entre pais que desejam fugir do óbvio e transmitir simbolismo, luz e personalidade desde o nascimento.
A tendência mostra que, cada vez mais, o céu deixa de ser apenas algo para se observar e passa a inspirar nomes cheios de identidade para as novas gerações.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!