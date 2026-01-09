Nomes de constelações viram tendência entre pais brasileiros: conheça os mais bonitos

Inspirados pelo céu e pelo universo, nomes de constelações ganham espaço nos registros de nascimento e se destacam como opções modernas, simbólicas e cheias de significado

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

Certidão de nascimento. (Foto: Reprodução)

A busca por nomes diferentes, marcantes e com significado profundo tem levado muitos pais brasileiros a olharem para o céu na hora de escolher como seus filhos vão se chamar.

Nomes inspirados em constelações, estrelas e elementos do universo estão em alta por unirem beleza, originalidade e um forte simbolismo ligado à luz, proteção e infinito.

Além disso, a influência da astrologia e o interesse crescente por temas místicos e astronômicos ajudam a impulsionar essa tendência no Brasil.

A seguir, confira uma lista de nomes inspirados em constelações que vêm conquistando os pais :

Nomes masculinos inspirados em constelações

Órion

Atlas

Perseu

Cefeu

Leão

Áries

Aquário

Sagitário

Nomes femininos inspirados em constelações

Andrômeda

Cassiopeia

Virgem

Libra

Lyra (Lira)

Auriga

Nomes neutros e modernos ligados ao céu

Vega

Atria

Elara

Nova

Estrela

Cosmo

Cada um desses nomes carrega uma conexão direta com o universo, seja por meio da astronomia, da mitologia ou da astrologia.

Por isso, eles se tornaram escolhas frequentes entre pais que desejam fugir do óbvio e transmitir simbolismo, luz e personalidade desde o nascimento.

A tendência mostra que, cada vez mais, o céu deixa de ser apenas algo para se observar e passa a inspirar nomes cheios de identidade para as novas gerações.

