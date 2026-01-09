Pessoas bem-sucedidas costumam nascer nestes cinco meses, segundo estudo

Levantamentos apontam que época de nascimento pode influenciar no desenvolvimento de habilidades ligadas à liderança, criatividade e desempenho profissional

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um estudo que analisou dados de desempenho profissional, perfil comportamental e histórico educacional identificou um padrão curioso envolvendo o mês de nascimento de pessoas bem-sucedidas.

A pesquisa indica que determinados períodos do ano concentram indivíduos com maior propensão ao desenvolvimento de habilidades como disciplina, liderança e resiliência.

Segundo os pesquisadores, fatores como calendário escolar, estímulos sociais na infância e até condições climáticas podem influenciar o comportamento ao longo da vida.

Embora o sucesso não dependa exclusivamente da data de nascimento, o estudo aponta meses com maior incidência de características associadas a bons resultados profissionais.

Confira os cinco meses mais citados no levantamento

Janeiro

Pessoas nascidas em janeiro tendem a apresentar forte senso de responsabilidade e facilidade para liderar.

O estudo destaca organização, persistência e foco em objetivos como traços recorrentes nesse grupo.

Fevereiro

Os nascidos em fevereiro se destacam pela criatividade e pelo pensamento inovador.

Essas características aparecem com frequência em carreiras ligadas à tecnologia, artes e soluções fora do padrão.

Março

Março reúne perfis com boa comunicação, empatia e inteligência emocional.

Essas habilidades favorecem atuações em áreas como gestão, educação e negócios.

Setembro

O mês de setembro aparece associado a alto desempenho acadêmico e disciplina desde a infância.

Esses fatores costumam refletir em adultos organizados e estrategistas no mercado de trabalho.

Outubro

Já os nascidos em outubro apresentam maior resiliência e capacidade de adaptação.

O estudo aponta que essas pessoas lidam melhor com pressão, mudanças e desafios profissionais.

Os pesquisadores reforçam que o sucesso é resultado de múltiplos fatores, como esforço, oportunidades e escolhas individuais.

Ainda assim, o levantamento ajuda a compreender como aspectos do ambiente inicial podem influenciar o desenvolvimento ao longo da vida.

