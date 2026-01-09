Ponte é arrastada pela chuva, e moradores precisam se arriscar com tirolesa para cruzar rio em Goiás

Alternativa para chegar à cidade vizinha é fazer trajeto de aproximadamente 30 km

Natália Sezil - 09 de janeiro de 2026

Ponte foi arrastada pela chuva, e moradores agora precisam se arriscar com tirolesa para cruzar o Rio do Peixe. (Foto: TV Anhanguera)

Moradores do distrito de Lagolândia, na cidade de Pirenópolis, optaram por se arriscar em uma tirolesa improvisada após a ponte que os conectava ao município de Vila Propício ser arrastada pela chuva.

A travessia sobre o Rio do Peixe já era “extraoficial”. A ponte original, de alvenaria, foi levada por uma grande enchente em 2021. Desde então, os goianos têm se dedicado a construir e reconstruir uma feita de madeira.

Segundo informações da TV Anhanguera, o objetivo era chegar à cidade vizinha sem precisar passar por um trajeto que teria aproximadamente 30 km.

Os moradores contaram à emissora que reconhecem o perigo, mas encaram o risco para resolver necessidades. Um deles justifica: “nem sempre você tem a condição do transporte da volta, porque é muito longe. E aqui fica fácil”.

A ponte de madeira, chamada de “pinguela”, já teria sido refeita três ou quatro vezes desde que a original foi destruída, em 2021. Uma nova infraestrutura, de concreto, começou a ser construída em maio de 2025, mas a obra ainda está na fase inicial, com a execução das fundações.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura de Goiás (Seinfra) afirma que analisa a viabilização de uma nova travessia provisória. A previsão para a concretização disso seria de aproximadamente 15 dias.

