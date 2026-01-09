Trem com trajeto de 6 minutos até o Aeroporto de Guarulhos deve começar a funcionar nos próximos meses
Novo sistema de transporte vai ligar os terminais ao metrô e reduzir o tempo de viagem de 20 para apenas 6 minutos
O novo trem que ligará o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, à Linha 13-Jade da CPTM está prestes a iniciar as operações.
Chamado de Aeromóvel People Mover, o transporte fará o trajeto entre os terminais 1, 2 e 3 e a estação Aeroporto-Guarulhos em apenas seis minutos. Atualmente, o percurso é feito por ônibus gratuitos e pode levar até 20 minutos, dependendo do trânsito.
De acordo com o consórcio AeroGRU, responsável pela obra e pela futura operação, o sistema deve começar a funcionar nos primeiros meses de 2026, após a conclusão das certificações de segurança.
O trem já opera de forma limitada para funcionários do aeroporto desde dezembro do ano passado.
O Aeromóvel é semelhante a um metrô leve, com dois vagões menores e capacidade para até 200 passageiros. Todo o sistema será automatizado, com controle remoto, ar-condicionado e Wi-Fi, e percorrerá um trajeto de 2,7 quilômetros em quatro estações.
O projeto, orçado em R$ 271,7 milhões, é financiado por meio de parceria entre o governo federal e a iniciativa privada.
A tecnologia usada é brasileira e sustentável, baseada em propulsão pneumática. Nesse sistema, os vagões se movem com o empuxo do ar pressurizado que circula em dutos sob os trilhos, sem uso de motores ou combustão.
O transporte é silencioso, reduz emissões de carbono e foi desenvolvido em parceria entre a Aerom e a Marcopolo Rail, ambas integrantes do consórcio AeroGRU.
A obra começou em janeiro de 2022 e enfrentou diversos atrasos. A previsão inicial era que o trem começasse a operar em 2024, mas o cronograma foi adiado para agosto de 2025 e, depois, para o início de 2026.
Segundo a concessionária, os atrasos ocorreram por causa da complexidade da obra e da necessidade de conciliar os testes com o funcionamento diário do aeroporto.
Com o início das operações, passageiros poderão acessar facilmente a Linha 13-Jade da CPTM e, a partir dela, chegar à Linha 12-Safira e ao Metrô de São Paulo.
O sistema também se conectará ao Expresso Aeroporto, que liga Palmeiras-Barra Funda à região de Cumbica, com paradas nas estações Luz e Guarulhos Cecap.
A expectativa é que o Aeromóvel transporte até 2 mil passageiros por hora em cada direção, oferecendo uma alternativa moderna, rápida e sustentável para quem utiliza o maior aeroporto do país.
