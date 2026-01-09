Truque para amolar tesoura em casa, sem precisar gastar levando ao conserto

Com um método simples e acessível, é possível recuperar o corte da tesoura usando itens comuns da casa, economizando tempo e dinheiro

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela / Youtube)

Com o uso frequente, é normal que a tesoura perca o corte e passe a “mastigar” o papel, tecido ou outros materiais. Muitas pessoas acreditam que, nesses casos, a única solução é levar o objeto para conserto ou comprar uma nova tesoura.

Entretanto, um truque caseiro simples pode ajudar a amolar a tesoura em casa, de forma prática e sem gastos extras.

O método mais conhecido utiliza papel-alumínio, um item comum na maioria das cozinhas. Para aplicar o truque, basta cortar uma folha de papel-alumínio em tiras longas, dobrando-a várias vezes para aumentar a espessura.

Em seguida, é só usar a tesoura normalmente, fazendo diversos cortes no alumínio. Esse processo ajuda a alinhar e desgastar levemente as lâminas, o que melhora o corte.

Além disso, outro truque bastante eficaz envolve o uso de lixa d’água fina. Basta cortar a lixa com a tesoura, repetindo o movimento algumas vezes.

Dessa forma, o atrito ajuda a recuperar o fio das lâminas. Ainda assim, é importante usar uma lixa de granulação fina para evitar danos ao metal.

Há também quem utilize garrafas de vidro para ajudar no processo. Nesse caso, o ideal é passar a lâmina da tesoura cuidadosamente pela superfície do vidro, simulando o movimento de corte. Entretanto, esse método exige atenção redobrada para evitar acidentes.

Após aplicar qualquer um dos truques, recomenda-se limpar bem a tesoura com um pano seco ou levemente umedecido. Isso remove resíduos e ajuda a manter o bom funcionamento do objeto. Além disso, lubrificar o parafuso central com uma gota de óleo pode melhorar ainda mais o desempenho.

Embora esses métodos funcionem para o uso doméstico, especialistas alertam que tesouras muito danificadas ou profissionais podem precisar de afiação especializada.

Ainda assim, para situações do dia a dia, o truque caseiro é uma solução prática, econômica e eficiente para devolver o corte à tesoura sem sair de casa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!