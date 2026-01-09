Viagem de avião mais cara do mundo custa mais que um carro de luxo e tem chef, mordomo e suítes privadas

Em um mercado onde luxo não tem limites, algumas experiências aéreas chamam atenção não apenas pelo preço, mas por tudo o que entregam ao passageiro

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A viagem de avião sempre despertou curiosidade quando o assunto é conforto, mas existe um nível tão exclusivo que parece mais um hotel cinco estrelas nas alturas.

Uma experiência que vai muito além de um assento

Quando se fala na viagem de avião mais cara do mundo, não estamos falando apenas de primeira classe.

O destaque fica por conta da The Residence, oferecida pela Etihad Airways.

Aqui, o passageiro não compra um assento. Em vez disso, reserva uma suíte completa dentro do avião.

O espaço inclui sala de estar, quarto separado com cama de casal e um banheiro privativo com chuveiro.

Tudo isso a bordo do Airbus A380, o maior avião comercial do mundo.

Quanto custa esse nível de exclusividade

Os valores impressionam. Dependendo da rota e da demanda, essa viagem de avião pode ultrapassar os US$ 38 mil, o que gira em torno de R$ 330 mil.

Em trajetos longos, como entre Nova York e Mumbai, o preço facilmente supera o valor de muitos veículos de luxo vendidos no Brasil.

Ainda assim, para o público-alvo, o custo faz parte do pacote de exclusividade, privacidade e personalização total do serviço.

Serviço personalizado do início ao fim

Outro diferencial está no atendimento. Desde o momento em que sai de casa, o passageiro conta com motorista particular até o aeroporto.

Em seguida, faz check-in exclusivo e aguarda o embarque em lounges VIP.

Durante o voo, a experiência continua.

Um mordomo dedicado cuida de todos os detalhes, enquanto um chef prepara refeições sob medida, de acordo com o gosto do cliente.

O menu pode incluir caviar, pratos sofisticados e champanhe Dom Pérignon, servidos no tempo e da forma que o passageiro desejar.

Banho, cama e privacidade a 10 mil metros de altura

Poucas experiências impressionam tanto quanto tomar banho durante uma viagem de avião.

Na The Residence, isso é possível graças ao banheiro com chuveiro privativo.

Além disso, o quarto separado garante noites de sono reais, em uma cama de casal, longe do barulho e da movimentação da cabine.

Como resultado, o passageiro chega ao destino descansado, alimentado e com a sensação de ter vivido algo único.

Outras companhias também apostam no luxo extremo

Embora a Etihad lidere quando o assunto é exclusividade, outras empresas também oferecem experiências de alto padrão.

A Emirates, por exemplo, conta com primeira classe no A380 que inclui suítes fechadas e Shower Spas, permitindo banho a bordo.

Ainda assim, a proposta da The Residence vai além, justamente por oferecer ambientes separados e atendimento totalmente individualizado.

Um luxo que redefine o conceito de voar

No fim das contas, essa viagem de avião não é apenas transporte.

Ela se transforma em uma experiência completa, pensada para quem busca privacidade, conforto absoluto e serviços sob medida.

Para a maioria das pessoas, pode parecer exagero. Para outros, é simplesmente a forma mais confortável possível de cruzar o mundo.

