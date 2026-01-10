Carro funerário deixa caixão cair no meio da Avenida Brasil Sul, em Anápolis

Queda ocorreu na tarde deste sábado (10) e chamou a atenção de quem passava por uma das vias mais movimentadas da cidade

Samuel Leão - 10 de janeiro de 2026

O caixão foi recolhido pelo motorista do veículo em seguida. (Foto: Reprodução)

Quem passava pela Avenida Brasil Sul, na tarde deste sábado (10), presenciou uma daquelas cenas que parecem ter saído de um filme de ficção, mas que aconteceu bem no coração de Anápolis. Um carro funerário, que seguia normalmente pela via, acabou deixando um caixão cair em pleno asfalto.

O incidente teria ocorrido logo após um semáforo abrir. Assim que o condutor do veículo funerário arrancou para seguir viagem, a porta traseira teria falhado, fazendo com que o objeto deslizasse e ficasse para trás.

O motorista, a princípio, não teria percebido que estava “mais leve” e continuou o trajeto por alguns metros. A situação só não foi pior porque outros condutores que vinham logo atrás perceberam o ocorrido.

Ao olhar pelo retrovisor, o motorista do carro funerário também se tocou e engatou a marcha à ré. Então parou o veículo próximo ao caixão e o recolheu.

Apesar do impacto visual e do susto, não houve registro de feridos ou danos maiores a outros veículos.

