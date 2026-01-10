Motociclista morre após bater em objeto fixo, em Anápolis

SAMU chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito

Motociclista morre após bater em objeto fixo, em Anápolis
Acidente aconteceu durante a madrugada. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 27 anos, morreu após bater contra um objeto fixo na madrugada deste sábado (10), em Anápolis.

O acidente aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades da Praça dos Romeiros, e mobilizou equipes de resgate ainda nas primeiras horas do dia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito.

A dinâmica da colisão não foi divulgada até o momento. A área foi isolada para os procedimentos necessários e, agora, as circunstâncias do ocorrido devem ser apuradas pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

O caso segue sob investigação.

