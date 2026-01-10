Motociclista morre após bater em objeto fixo, em Anápolis
SAMU chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito
Um motociclista, de 27 anos, morreu após bater contra um objeto fixo na madrugada deste sábado (10), em Anápolis.
O acidente aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades da Praça dos Romeiros, e mobilizou equipes de resgate ainda nas primeiras horas do dia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito.
- Em alta velocidade, motorista acena para a PM e faz manobras perigosas em avenida movimentada de Anápolis
- Ricardo Negro, representante de Goiânia no BBB, já foi bombeiro da Eliana e teve participação em série da Globo
- Paulo Augusto, representante de Anápolis no BBB, revela que nunca fez procedimentos no corpo
A dinâmica da colisão não foi divulgada até o momento. A área foi isolada para os procedimentos necessários e, agora, as circunstâncias do ocorrido devem ser apuradas pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).
O caso segue sob investigação.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!