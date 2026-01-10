Não é Peixes, nem Sagitário: o melhor signo para se relacionar, segundo a astrologia

Entre afinidade emocional, diálogo e equilíbrio, a astrologia aponta um signo que se destaca quando o assunto é parceria duradoura, confiança e convivência harmoniosa.

Layne Brito - 10 de janeiro de 2026

Casal aprendendo a se amor (Foto: Reprodução/ Freepik)

Quando se fala em relacionamentos, muita gente acredita que signos românticos ou aventureiros são os mais indicados para uma vida a dois.

Entretanto, a astrologia aponta que o melhor signo para se relacionar nem sempre é o mais intenso ou impulsivo.

Na prática, o que sustenta uma relação são características como diálogo, equilíbrio, empatia e compromisso emocional e é justamente aí que um signo se destaca.

Veja quais signos são considerados os melhores para se relacionar e o motivo, segundo a astrologia:

1.Libra

Regido por Vênus, o planeta do amor, Libra é apontado como o signo mais preparado para relacionamentos. Librianos valorizam o diálogo, a harmonia e o equilíbrio emocional, buscando sempre resolver conflitos de forma justa.

Além disso, têm facilidade em se colocar no lugar do outro, o que favorece relações saudáveis e duradouras.

2.Touro

Também sob influência de Vênus, Touro se destaca pela lealdade e pela estabilidade emocional. Quem é desse signo prefere relações sólidas, demonstra amor com atitudes e transmite segurança ao parceiro. É um signo que constrói vínculos pensando no longo prazo.

3.Câncer

Extremamente ligado às emoções, Câncer se entrega de forma profunda quando ama. Cancerianos gostam de cuidar, proteger e criar laços afetivos fortes, o que torna o relacionamento mais acolhedor e emocionalmente seguro.

4.Virgem

Virgem demonstra amor por meio de ações práticas. Atento aos detalhes, o signo se preocupa com o bem-estar do parceiro e busca construir uma relação organizada e estável. Apesar de reservado, é fiel e comprometido.

5.Capricórnio

Focado em compromisso e responsabilidade afetiva, Capricórnio entra em relacionamentos com seriedade. Pode demorar a se abrir emocionalmente, entretanto, quando se envolve, tende a ser leal, confiável e constante.

Segundo astrólogos, o sucesso de um relacionamento não depende apenas de romantismo, mas da capacidade de construir parceria, confiança e equilíbrio emocional ao longo do tempo. E, nesse cenário, signos que valorizam diálogo e compromisso acabam se destacando.

