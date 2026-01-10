Presente em Goiânia e Anápolis, Kalunga está trocando cardernos usados por novos

Iniciativa faz parte da campanha “Trade In Cadernos” e acontece em todas as lojas físicas da rede

Isabella Valverde - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

É inegável: todo mundo tem ao menos um caderno antigo esquecido em algum cômodo da casa. Mas agora, a Kalunga, presente em Goiânia e Anápolis, anunciou uma boa notícia: as folhas usadas podem se transformar em um caderno novo.

A iniciativa faz parte da campanha “Trade In Cadernos” e acontece em todas as lojas físicas da rede até o dia 28 de fevereiro.

Na ação, os consumidores podem trocar folhas usadas por descontos na compra de materiais escolares, garantindo, assim, cadernos novinhos.

Já tradicional no calendário da Kalunga, a campanha estimula hábitos mais conscientes, contribui para o meio ambiente e ainda garante uma vantagem financeira — um alívio no bolso para os pais.

Para conseguir os descontos, basta levar folhas usadas de cadernos ou fichários a uma das lojas da rede. Cada quilo do material entregue garante ao cliente R$ 1,50 de desconto, que pode ser utilizado para comprar um caderno novo ou, então, produtos da linha Chamex e Chamequinho.

Em Goiânia, é possível encontrar uma unidade da Kalunga no HB Center Goiânia, no Jardim Goiás, e no Setor Bueno. Já em Anápolis, a loja está localizada no Brasil Park Shopping.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!