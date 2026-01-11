4 signos que estão sendo apunhalados pelas costas e ainda não perceberam

Falsas alianças, inveja disfarçada e traições silenciosas cercam alguns signos, que seguem confiando em quem não merece

Layne Brito - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Klara Kulikova/Pexels)

De acordo com astrólogos, nem toda traição acontece de forma direta. Muitas vezes, ela surge de maneira discreta, escondida em atitudes sutis, comentários maldosos e comportamentos contraditórios.

Atualmente, quatro signos do zodíaco estão mais suscetíveis a esse tipo de situação, sendo alvo de pessoas que fingem lealdade, mas agem pelas costas. Entretanto, por características emocionais e comportamentais próprias, esses nativos ainda não perceberam os sinais.

Confira quais são os signos que precisam ficar atentos:

1. Câncer

O signo de Câncer costuma confiar profundamente em quem demonstra proximidade emocional. Por isso, tende a ignorar alertas claros de falsidade.

Segundo a astrologia, alguém do convívio pessoal pode estar se aproveitando da sensibilidade canceriana para obter vantagens ou espalhar informações íntimas. Além disso, o medo de rompimentos faz com que o signo adie confrontos necessários.

2. Peixes

Piscianos acreditam no lado bom das pessoas e costumam perdoar com facilidade. No entanto, essa empatia excessiva pode estar abrindo espaço para traições silenciosas.

Pessoas próximas podem estar usando a generosidade do signo para benefício próprio, enquanto mantêm atitudes desleais. A astrologia alerta para promessas vazias e palavras que não se confirmam em ações.

3. Libra

Sempre em busca de equilíbrio, Libra evita conflitos e prefere manter a harmonia, mesmo quando algo parece errado. Entretanto, essa postura pode estar favorecendo relações desequilibradas.

Segundo astrólogos, alguém pode estar falando mal do libriano ou tomando decisões importantes sem sua participação, especialmente no ambiente profissional.

4. Touro

Leal e resistente a mudanças, Touro demora a aceitar que foi enganado. Quando confia, confia por completo. Por isso, pode estar ignorando sinais evidentes de falsidade, insistindo em manter relações que já perderam a sinceridade.

A astrologia indica que a teimosia pode atrasar um afastamento necessário.

De forma geral, o momento pede mais atenção aos detalhes, menos exposição emocional e mais confiança na intuição. Nem todo sorriso é verdadeiro, e nem toda amizade é recíproca.

Para esses signos, reconhecer quem não age com lealdade será essencial para evitar desgastes emocionais e preservar a própria energia nos próximos meses.

