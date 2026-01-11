Conheça o peixe barato que supera o salmão, é nutritivo, saboroso e fácil de preparar em qualquer receita

Opção acessível e abundante no Brasil entrega alto valor nutricional, bom teor de ômega-3 e preparo simples

Magno Oliver - 11 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Quando se fala em peixe saudável, o salmão costuma liderar as recomendações. No entanto, existe uma alternativa muito mais barata, fácil de encontrar e capaz de entregar resultados nutricionais semelhantes ou até superiores, sem o custo elevado do peixe importado.

Esse peixe se destaca pelo alto teor de proteína de qualidade, presença de gorduras boas e um perfil nutricional completo.

Além disso, não se trata de alimento industrializado ou processado. A recomendação dos especialistas é sempre pelo consumo fresco, comprado em peixarias ou feiras.

É justamente nesse ponto que entra a sardinha fresca. Diferente da versão enlatada, ela preserva melhor os nutrientes, tem sabor mais equilibrado e oferece uma das melhores concentrações naturais de ômega-3, nutriente associado à saúde do coração e do cérebro.

Outro mito que cerca a sardinha é a questão dos espinhos. Na versão fresca, eles são fáceis de remover, e o peixe rende bem em filés, grelhados ou assados. O preparo simples valoriza o sabor e evita qualquer desconforto na hora de comer.

A sardinha também leva vantagem por ocupar uma posição mais baixa na cadeia alimentar, o que reduz o acúmulo de metais pesados, como mercúrio. Isso permite consumo mais frequente, inclusive para crianças e idosos, desde que bem preparada.

Além do valor nutricional, o preço chama atenção. Enquanto o salmão costuma ser importado e caro, a sardinha fresca é abundante no litoral brasileiro, o que garante frescor e custo bem menor ao consumidor.

Discreta, nutritiva e muitas vezes subestimada, a sardinha fresca mostra que é possível comer melhor, com qualidade e sabor, sem gastar muito e sem depender de alimentos caros ou importados.

