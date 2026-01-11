Homem é baleado ao sair de casa durante a madrugada em Aparecida de Goiânia

Dois suspeitos em uma motocicleta teriam efetuado os disparos e fugido. Polícia investiga o caso

Da Redação - 11 de janeiro de 2026

Caso ocorreu no bairro Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Um homem, de 37 anos, foi baleado na madrugada deste sábado (11) em plena via pública no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia.

O crime ocorreu por volta das 3h, na Rua X 54. A vítima teria sido abordada por dois indivíduos em uma motocicleta ao sair de casa, momento em que os suspeitos efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida.

Ao ouvirem os disparos, moradores próximos foram investigar e encontraram o homem caído em frente à própria residência.

Ele se encontrava consciente, mas com ferimentos graves. Isso porque estaria com perfurações no pescoço, nos braços e no abdômen, com sangramento intenso.

Dessa forma, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Além disso, a Polícia Militar (PM) também foi acionada, para dar início aos trabalhos investigativos, que devem ser continuados pela Polícia Civil.

O caso foi registrado em uma delegacia de Aparecida de Goiânia, para que as autoridades competentes deem prosseguimento às apurações do ocorrido.

