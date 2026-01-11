Mesmo sem alerta de tempestades, previsão do tempo indica chuva quase incessante em Goiás

Temporais devem marcar a maioria das noites dos goianos ao longo da semana

Natália Sezil - 11 de janeiro de 2026

Clima nublado em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

Após vários dias sob alerta de tempestade, a maior porção do estado de Goiás finalmente se vê sob nenhum aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mesmo assim, é importante se preparar: a previsão indica chuvas em várias cidades.

A precipitação deve ser persistente. Marcando quase todos os dias da semana, pode surgir em forma de pancadas isoladas, aparições rápidas ou temporais (especialmente à noite). As informações são do portal Climatempo.

Em Goiânia, moradores podem esperar manhãs um pouco mais tranquilas. Na segunda-feira (12), há pancadas de chuva à tarde e à noite. Na terça (13), quando há expectativa de 11.8mm, chove à tarde e cai um temporal após às 18h.

Na quarta-feira (14), que deve ser nublada, espera-se temporal no período vespertino e uma noite chuvosa. Na quinta (15) e na sexta-feira (16), por fim, há precipitação depois do meio-dia.

Em Anápolis, a previsão indica chuva rápida durante toda a segunda-feira. Na terça, há pancadas de chuva à tarde e temporal noturno – somando 19.8mm. Espera-se o mesmo para quarta, quinta e sexta-feira: chuva forte à tarde, e pancadas à noite.

Em Rio Verde, no Sul goiano, a meteorologia aponta manhãs majoritariamente nubladas, mas sem água. As pancadas de chuva devem aparecer à tarde e à noite, na segunda e na quarta-feira.

Na terça, chove apenas durante a tarde. Na quinta-feira, cai 13.4mm. A água começa já no fim da manhã, estendendo-se e intensificando-se pelo resto do dia. Na sexta, há temporal após o meio-dia, e a chuva deve ser de 21.2mm.

Em Caldas Novas, no Sudeste goiano, espera-se que o sol divida espaço com chuvas rápidas na segunda-feira. Na terça, quinta e sexta-feira, há chuva forte durante a maior parte do dia.

Já na quarta-feira, moradores e turistas podem se preparar para um temporal noturno. A maior queda d’água é na quinta-feira, quando caem 13.4mm.

Em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), as manhãs são nubladas. A previsão é de que caiam pancadas de chuva à tarde e à noite – na segunda, terça (quando há maior precipitação, de 3.9mm), quarta e sexta-feira. O pé d’água só deve dar uma trégua na quinta-feira.

Em Uruaçu, no Norte do estado, a meteorologia aponta chuva rápida na segunda-feira, quando também se espera mudança brusca de temperatura.

Na terça, há pancadas de chuva à tarde e temporal à noite, somando 9.7mm. Na quarta, quinta e sexta-feira, espera-se precipitação forte após às 18h.

Já em Aruanã, no Oeste goiano, chove rápido durante toda a segunda-feira, quando há 8.7mm de precipitação. Os temporais aparecem na terça e quarta-feira, especialmente à noite. Já os demais dias devem ser marcados por pancadas de chuva, desde o período vespertino.

