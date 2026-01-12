Caminhar pode substituir a academia, mas só funciona se durar pelo menos 30 minutos seguidos

Especialistas explicam que o corpo precisa de tempo contínuo em movimento para entrar na fase ideal de queima de gordura e gerar benefícios reais à saúde

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Trocar a academia por uma caminhada ao ar livre pode trazer benefícios semelhantes para a saúde, mas apenas quando a atividade é feita da forma correta.

Caminhadas curtas, interrompidas ou em ritmo muito lento tendem a gerar resultados limitados.

De acordo com explicações de profissionais da área da saúde e do exercício físico, o corpo humano precisa de um período mínimo de aquecimento antes de alcançar a fase mais eficiente de gasto calórico.

Esse processo costuma ocorrer apenas após cerca de 20 a 30 minutos de atividade contínua.

Nos primeiros minutos, o organismo utiliza reservas imediatas de energia.

A mobilização da gordura corporal acontece de forma mais consistente somente depois desse tempo inicial, o que explica por que caminhadas longas e sem pausas são mais eficazes.

Além da duração, o ritmo também é decisivo. O ideal é manter uma velocidade próxima de 5 km/h, caracterizada por um passo firme, no qual ainda é possível conversar, mas com leve aumento da respiração.

Esse ritmo mantém o corpo na chamada zona aeróbica, favorecendo a queima de gordura e o fortalecimento do sistema cardiovascular.

Quando realizada corretamente, a caminhada regular contribui para o controle do peso, melhora da circulação, fortalecimento do coração e redução do risco de doenças como hipertensão e diabetes.

A prática também está associada à diminuição do estresse, melhora do humor, do sono e da memória.

Outro ponto destacado é que interrupções frequentes, como paradas longas ou caminhadas muito fragmentadas ao longo do dia, reduzem significativamente os efeitos do exercício.

A constância do movimento é o que permite ao corpo atingir e manter o ritmo necessário para gerar benefícios reais.

Para quem busca tornar a caminhada ainda mais eficiente, a recomendação é variar terrenos, incluir subidas e descidas, manter postura adequada e aumentar gradualmente a duração e a intensidade ao longo das semanas.

