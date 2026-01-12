Cenários opostos: veja como ficaram os times de Anápolis na estreia do Goianão

Com a vitória da Rubra e o tropeço do Galo, clubes vivem realidades distintas em seus respectivos grupos

Samuel Leão - 12 de janeiro de 2026

Primeira rodada do Goianão teve resultados distintos para os times anapolinos. Foto: Clicanuto/Jorge Luiz)

O fechamento da primeira rodada do Campeonato Goiano trouxe um balanço agridoce para o futebol de Anápolis. Se por um lado a torcida colorada tem motivos para sorrir com o início promissor da Rubra, o torcedor tricolor liga o sinal de alerta após o Galo da Comarca não conseguir pontuar na estreia.

No Grupo C, a Anapolina começou com o pé direito e já ocupa a 2ª colocação. Com os três pontos somados na vitória magra contra o Inhumas, conseguida com um gol de Iury Tanque, a Xata aparece logo atrás do Atlético-GO, que lidera pelo saldo de gols.

Já a situação do Anápolis no Grupo B não é tão positiva. Após a derrota por 2 a 0 para o Dragão, com gols de Léo Jacó e Tito, o Galo caiu para a 4ª e última posição de seu grupo, ficando sem nenhum ponto e com um saldo negativo de dois gols.

A chave é liderada pelo Goiás, que goleou em sua estreia, seguido por Jataiense e Aparecidense, que empataram seus confrontos e somam um ponto cada.

O próximo meio de semana terá outra rodada para as equipes locais, na quarta-feira (14). O Galo terá a chance de sair da lanterna jogando em casa enfrentando o Centro-Oeste, enquanto a Anapolina tentará manter os 100% de aproveitamento contra o Vila Nova para, quem sabe, assumir a ponta do Grupo C.

