Com milhões de toneladas descartadas por ano, fibras de abacaxi viram matéria-prima para pratos, tecidos e materiais de luxo na indústria

Resíduo agrícola passa a ser reaproveitado em soluções sustentáveis que vão da moda ao design industrial

Layne Brito - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Durante décadas, folhas e restos do cultivo do abacaxi foram tratados apenas como descarte agrícola.

Hoje, esse material começa a ganhar novo valor ao ser transformado em fibras utilizadas na produção de tecidos, utensílios e até itens de luxo, reduzindo desperdícios e impactos ambientais.

A fibra extraída das folhas do abacaxizeiro é resistente, leve e flexível. Após o processamento, ela pode ser moldada em biomateriais usados na fabricação de pratos biodegradáveis, embalagens, revestimentos e estruturas industriais leves.

O material também tem se destacado pela durabilidade e pela baixa necessidade de produtos químicos no processo.

Um dos usos mais conhecidos está na indústria têxtil. A fibra de abacaxi tem sido aplicada na produção de tecidos alternativos ao couro, muito valorizados por marcas que buscam reduzir o uso de matérias-primas de origem animal.

O resultado são materiais com aparência sofisticada, toque diferenciado e menor impacto ambiental.

Além da moda, o reaproveitamento também alcança o design e a indústria de utensílios. Pratos, talheres e objetos decorativos feitos com fibras de abacaxi apresentam boa resistência térmica e podem substituir plásticos descartáveis em diversas aplicações.

O interesse industrial cresce à medida que o mundo busca soluções alinhadas à economia circular. Como o abacaxi está entre as frutas mais cultivadas globalmente, o volume de resíduos gerados anualmente é suficiente para sustentar cadeias produtivas inteiras sem exigir novas áreas de plantio.

O aproveitamento dessas fibras gera benefícios duplos: reduz a queima ou o descarte inadequado de resíduos agrícolas e cria novas oportunidades econômicas para produtores rurais e indústrias.

