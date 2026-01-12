Maior ponte da América Latina promete gerar 7 mil empregos e beneficiar 10 milhões de brasileiros

Projeto bilionário deve reduzir distâncias, gerar milhares de empregos e mudar a lógica do transporte marítimo e rodoviário no Brasil

Pedro Ribeiro - 12 de janeiro de 2026

Ponte Salvador–Itaparica. (Foto: Reprodução)

Uma das maiores obras de infraestrutura já planejadas no país voltou ao centro das atenções pelo impacto que promete causar na mobilidade e na economia nacional.

A Ponte Salvador–Itaparica, na Bahia, deve se tornar a maior ponte da América Latina sobre lâmina d’água e criar um novo eixo de integração regional no Nordeste.

Com cerca de 12 quilômetros de extensão, a estrutura vai ligar a capital baiana à Ilha de Itaparica, encurtando um trajeto que hoje depende do sistema de ferry-boat ou de longos deslocamentos rodoviários.

A expectativa é reduzir de forma significativa o tempo de viagem, facilitando o deslocamento diário de moradores e o transporte de cargas.

Estimativas oficiais indicam que a obra pode gerar aproximadamente 7 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de construção.

Além disso, cerca de 10 milhões de brasileiros devem ser beneficiados de forma direta ou indireta, considerando os efeitos sobre logística, turismo, comércio e desenvolvimento econômico.

O empreendimento faz parte de uma parceria público-privada e envolve investimentos bilionários.

O projeto é visto como estratégico para integrar o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul do estado à capital, regiões que concentram potencial turístico, agrícola e industrial, mas ainda enfrentam limitações de acesso.

Com a nova ligação, a Ilha de Itaparica tende a atrair novos empreendimentos, investimentos imobiliários e ampliação da oferta de serviços, gerando impacto direto na renda e no emprego.

Além do aspecto econômico, a obra também promete mudanças na lógica do transporte.

A nova ligação deve reduzir custos logísticos, melhorar o escoamento da produção regional e diminuir a dependência do transporte marítimo para travessias curtas.

A Ponte Salvador–Itaparica deve se consolidar como um símbolo de desenvolvimento, conectividade e geração de oportunidades, com potencial para transformar a dinâmica econômica de milhões de brasileiros nos próximos anos.

