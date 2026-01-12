Morte de estudante da UFG gera comoção nas redes sociais: “estará sempre na memória”

Ysabella Maria Matos dos Santos, de 22 anos, era filha de conselheira estadual de Saúde de Goiás e estava internada em decorrência de lúpus

Gabriella Pinheiro - 12 de janeiro de 2026

Imagem mostra estudante e filha da conselheira estadual de Saúde de Goiás. (Foto: Reprodução/ Perfil do Instagram de Ysabella Matos)

Faleceu no último domingo (11) a produtora de conteúdo Ysabella Maria Matos dos Santos, de 22 anos. Filha da conselheira estadual de Saúde de Goiás, Rosália Pereira Matos, a jovem estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Goiânia, em decorrência de lúpus, doença autoimune crônica e inflamatória.

Em nota publicada nas redes sociais, a Atlética Tagarela da Universidade Federal de Goiás (UFG) lamentou a morte precoce da estudante e ex-diretora da associação.

“[…] Ao longo de sua trajetória, Ysa nos presenteou com sua presença marcante, boas risadas, criatividade e muito talento na direção de arte. (…) Prestamos solidariedade a toda a sua família e amigos neste momento”, diz um trecho da nota.

O Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO) também manifestou pesar pela perda de Ysabella, prestando solidariedade e carinho a Rosália e a todos os familiares.

“Desejamos que as boas lembranças e o amor compartilhado possam servir de consolo neste período de luto. Recebam as sinceras condolências de todas as pessoas que fazem parte do controle social em Goiás”, afirmou o conselho.

Em uma publicação emocionante, o noivo de Ysabella, Pedro Castro, afirmou não acreditar no que estava acontecendo.

“Eu tentei ser tudo para você. Espero que eu tenha conseguido te fazer feliz e proporcionar as melhores sensações, risadas e felicidades dessa vida”, escreveu ele em uma imagem publicada nos stories.

O velório da jovem ocorreu nesta segunda-feira (12), e o sepultamento acontece às 17h, no Parque Memorial, em Goiânia.

Vale destacar que, poucos dias antes do falecimento, amigos e familiares realizaram uma vaquinha por meio do Instagram para ajudar a custear o tratamento médico.

Ysabella deu entrada na emergência no dia 28 de dezembro e estava internada na UTI quando foi diagnosticada com uma síndrome rara chamada Norse.

